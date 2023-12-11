О котрій годині потрібно прокидатися, щоб уповільнити старіння: поради лікарів

Щоб молодо виглядати, гарно висипатися, потрібно лягати й прокидатися в один і той самий час.

Наразі існує багато способів уповільнити процеси старіння. Це і косметологічні процедури, і пластика, і домашній догляд. Втім, існує досить простий і вкрай ефективний спосіб уповільнити процес старіння без дороговартісних процедур. Розповідаємо, що потрібно робити, аби всі навколо дивувалися вашій молодості та красі.

Як уповільнити старіння за допомогою сну

Найголовніше те, що вікові зміни, зокрема процеси старіння, пов’язані з багатьма факторами. Спосіб життя, спадковість, метаболізм, здорове харчування, щоденний догляд за шкірою та волоссям – це все суттєво впливає на нашу зовнішність. Однак, є ще одна з найважливіших умов для гарного самопочуття та прекрасного зовнішнього вигляду – це якісний сон.

Лікарка загальної практики та естетичної медицини Кумкум Мішра пояснює, що здоровий сон може суттєво уповільнити процеси старіння. Тому на думку експертки, для того, щоб мати гарний та молодий вигляд, потрібно прокидатися між п’ятою і сьомою ранку.

Як працюють мозок та організм уві сні

Всі люди мають свої біологічні годинники, однак дорослим віком від 19 до 94 років потрібно спати до восьми годин на добу, пояснює лікарка. Звісно, є й такі, які добре почуваються після 5-6 годин сну, але переважна більшість людей потребує тривалого та якісного відпочинку. Тому експертка не радить брати приклад із цих щасливчиків, оскільки такі випадки – це виключення з правил.

Коли ми спимо, наш мозок проводить таку собі інвентаризацію, перевіряючи та вдосконалюючи роботу внутрішніх органів. Вночі організм активно працює на відновлення сил та енергії. В період відпочинку виробляється гормон росту, який ще називають гормоном молодості. Він контролює оновлення клітин і задіяний у побудові сполучної тканини.

Кумкум Мішра пояснює, що дуже важливо засинати і прокидатися в один і той же час. Це впливає на якість сну та відновлення організму під час відпочинку. Експертка рекомендує прокидатися о 5-7 годині ранку, а лягати спати о 21-23. За її словами, такий графік сну найкраще впливатиме на тривалість молодості організму.

Як уникнути проблем зі сном

Лікарка також надала рекомендації, як потрібно засинати, щоб не спровокувати безсоння та інші проблеми сну. Ніколи не варто лежати на ліжку просто так, потрібно привчати мозок до того, що ліжко – це місце для сну. В іншому випадку якість сну може в рази погіршитися, він стане занадто поверхневим.

Якщо ви не можете заснути впродовж 15 хвилин, встаньте і знайдіть для себе якесь заняття. Лягати потрібно лише тоді, коли зрозумієте, що дуже хочеться спати. Це необхідно для того, аби мозок сприймав ліжко як місце для якісного сну.

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