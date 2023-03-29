Обережно, хламідіоз: яка ознака на обличчі вказує на інфекцію

Деякі інфекції, які передаються статевим шляхом, мають чітко виражені симптоми. А ось хламідіоз рідко можна діагностувати за ознаками. Але, якщо його не почати лікувати вчасно, це може загрожувати жіночій фертильності. Як проявляється хламідіоз? Виявляється, на обличчі може з'явитися одна з його ознак. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Про ознаку хламідіозу у жінок, яка проявляється на обличчі, пише видання Express.

Лікарі впевнені, що кожна десята статевозріла людина у світі хвора на хламідіоз. Дуже важливо вчасно помітити тривожні ознаки, щоб зупинити розповсюдження інфекції. Іноді симптоми хламідіозу у жінок помітні на обличчі.

В Клініці термінової служби Оксфорда зазначають, що хламідіоз досить важко визначити в перші кілька тижнів після того, як людина захворіла. Оскільки його симптоми дуже легкі і швидко проходять. Однак тривожні ознаки відрізняються у жінок і чоловіків. Якщо у чоловіків хламідіоз легше виявити через набряк яєчок і нетипові виділення з пеніса, то у жінок з цим набагато важче.

Головними симптомами хламідіозу у жінок вважається біль під час сексу, незвичайні виділення з вагіни, кровотечі між місячними. Але крім цих класичних ознак, на які не завжди звертають увагу, лікарі виділяють ще одну: інфекцію очей. Зазвичай такий симптом з'являється, якщо торкнутися їх рукою після контакту з виділеннями зі статевих органів.

Зазвичай інфекція, яка носить назву хламідійний кон'юктивіт, вражає одне око, хоча може охоплювати і обидва. Серед основних симптомів: набряк повіки, червоні/рожеві очі, утворення скоринки на віях, погіршення зору, злипання повік, сльозоточивість.

Хламідійний кон'юктивіт має свій інкубаційний період: 1-2 тижні. Сама хвороба, якщо її не лікувати, може тривати до 18 місяців. Для усунення інфекції пропонується антибіотикотерапія.

Якщо раніше вважалося, що хламідіоз впливає лише жіночу фертильність, то дослідження 2007 року показало, що інфекція також спричиняє генетичні зміни, що стають причиною чоловічого безпліддя.

Читайте також: