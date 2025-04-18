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16-річна дівчина зі США розірвала м’язи на лопатках під час жахливого спортивного нещасного випадку, а через десять років вона ледь не померла, коли її череп став внутрішньо обезголовленим.

Про це пише Daily Star.

Все почалося, коли Меган Кінг, якій зараз 35 років, грала у футбол і дуже невдало приземлилася після того, як пішла ловити м’яч 21 вересня 2005 року. За її словами, вона «перетворилася на людську статую», після чого їй довелося десятиліттями боротися за своє здоров’я.

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Меган потрібно було зробити 22 операції, і два десятиліття потому лікарі змогли відновити її хребет і голову за допомогою рідкісної і чудодійної операції.

Під час матчу Меган з Іллінойсу травмувала праву щиколотку і хребет, а також розірвала м’язи на обох лопатках, коли впала. Згодом вона провела понад рік на милицях, але з роками її травми погіршувалися.

Але лікарі змогли з’ясувати причину її стану, діагностувавши 2015 року гіпермобільний синдром Елера-Данлоса (hEDS). Це генетичне захворювання перешкоджає здатності організму виробляти колаген, тканину суглобів. Це може призвести до різноманітних симптомів, зокрема розриви м’язів, згустки крові, проблеми з серцем та вивихи суглобів.

Меган Кінг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Меган раніше говорила: «Коли колаген несправний, це може спричинити низку симптомів, тому що колаген — це як фундамент для будинку. Якщо фундамент слабкий, будинок може розвалитися».

Але через рік шия Меган вивихнулася, і їй встановили металевий пристрій, який вкручується безпосередньо в череп, щоб тримати шию і голову у вертикальному положенні, який називається Halo brace.

Ситуація погіршилася, коли в процесі зняття апарату її череп майже повністю від’єднався від хребта.

Меган Кінг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Рідкісний стан, який називається атланто-потиличний вивих (AOD) або внутрішнє обезголовлення, є потенційно смертельним.

Меган розповіла: «Я відкинула крісло назад, щоб сила тяжіння не обезголовила мене. Моєму нейрохірургу довелося утримувати мій череп на місці руками. Я не могла стояти. Мій правий бік неконтрольовано трясся».

Лікарям вдалося зростити її череп із хребтом, але вона прокинулася, не в змозі поворухнути головою.

Тепер вона не може рухати головою з боку в бік, оскільки лікарі зростили її кістки від голови до тазу.

Меган Кінг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

Зрощення хребта не є рідкістю, але дуже мало людей у всьому світі були зрощені від черепа до тазу.

Вона сказала: «Я буквально людська статуя. Мій хребет зовсім не рухається. Але це не означає, що я припинила жити».

Нещодавно Меган вдалося зіграти в боулінг, одне з її улюблених захоплень, але вона все ще вивчає, на що здатне її нове тіло.

Меган Кінг / Фото: Instagram/thetravelinghaloofhope

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