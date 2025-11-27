Обмеження калорій уповільнює старіння мозку: сенсаційне дослідження вчених

Харчування / © unsplash.com

Обмеження споживання калорій на 30% протягом тривалого часу здатне уповільнити старіння мозку та запобігти когнітивному спаду. Дослідження, проведене на макаках-резусах, показало, що клітини мозку на дієті залишалися метаболічно здоровішими навіть у глибокій старості.

Про це пише Daily Mail.

Когнітивний спад — це неминучий аспект старіння, що призводить до уповільнених реакцій та зниження здатності до адаптації. Експерти з Кембриджського університету стверджують, що наш мозок починає старіти вже у 30 років, і саме тоді відбуваються найбільші «спрямовані зміни».

Вчені порівняли тканину мозку двох груп макак-резусів, які померли у віці, еквівалентному віку людини від 67 до 108 років. Експеримент, розпочатий ще у 1980-х роках, тривав понад 20 років:

Одна група мавп харчувалася збалансовано.

Інша група споживала приблизно на 30 відсотків менше калорій.

Співавтор дослідження, доктор Тара Л. Мур, пояснила, що мозок мавп старіє подібно до людського, що робить результати надзвичайно релевантними.

Після дослідження зразків мозку, вчені дійшли висновку, що мавпи, які дотримувалися дієти з обмеженим споживанням калорій, мали клітини мозку, які були метаболічно здоровішими та більш функціональними.

Ана Вітантоніо, співавторка дослідження, зазначила:

«Обмеження калорій — це добре відоме втручання, яке може уповільнити біологічне старіння, це дослідження надає рідкісні довгострокові докази того, що обмеження калорій також може захистити від старіння мозку у людей».

Вона додала, що таке обмеження також зберегло метаболічну функцію в інших частинах організму, що означає кращий рівень цукру в крові, кров’яний тиск та функцію нирок.

Для дорослої людини обмеження калорій на 30% означає споживання близько 1400 калорій для жінки та 1900 калорій для чоловіка. Однак для досягнення результатів, це зниження має проводитися послідовно протягом тривалого періоду часу.

Дієтологи також попереджають, що ультраоброблені продукти прискорюють старіння через високий вміст доданого цукру, шкідливих жирів та штучних добавок. Ці фактори прямо пов’язують із діабетом 2 типу, ожирінням та деменцією, найпоширенішою формою якої є хвороба Альцгеймера.

Нагадаємо, усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.