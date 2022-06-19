Обов'язкові профілактичні медичні огляди під час війни: хто має їх проходити

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів.
Для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в Україні проводять обов'язкові профілактичні медичні огляди.
Про це повідомили у МОЗ.
Інформація про те, хто має його проходити та що передбачає огляд — в інфографіці.
Нагадаємо, що роботодавець зобов’язаний власним коштом профінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників.
Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, надає МОЗ.
Нагадаємо, велика кількість українців виїхала на тимчасове проживання за кордон в зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.
Часто біженці їхали лише з найбільш необхідним, забуваючи купити ліки, до яких звикли. ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.
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