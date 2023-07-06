Оцет для волосся — новий тренд: навіщо його використовувати і чим він допомагає

Оцет для волосся? Так, ви все правильно почули! Багато дівчат використовують цей продукт на постійній основі. Як оцет впливає на волосся і як правильно його використовувати?

Напевно, сьогодні на кожній кухні можна знайти яблучний оцет, який часто використовується для приготування різноманітних страв. Але мало хто задумується, що цей продукт може знадобитися також у ванній, адже він допомагає доглядати за волоссям. Як оцет впливає на волосся? Фахівці стверджують, що він є особливо ефективним, якщо ви відчуваєте постійний свербіж шкіри голови, а локони ламаються і виглядають тьмяними.

Що дає яблучний оцет для волосся: плюси використання

Якщо говорити про те, навіщо використовувати яблучний оцет у догляді за волоссям, варто звернути увагу на такі його позитивні властивості:

Глибоке очищення шкіри голови — якщо ви полюбляєте безсульфатні шампуні, різноманітні стайлінги та силіконові засоби, додавання у свою щоденну рутину яблучного оцту стане чудовою ідеєю. У ньому міститься оцтова кислота, яку часто додають до спеціальних шампунів для глибокого очищення. Вона допоможе позбутися нашарування різних засобів на шкірі голови і зробити волосся дійсно чистим. Прискорення зростання волосся — оцтова кислота допомагає прискорити кровообіг, що позитивно впливає на зростання волосся. Якщо ви давно хотіли відростити довгі локони, спробуйте робити щоденний масаж голови і додайте до цієї рутини невелику кількість яблучного оцту. Волосся стає гладким — якщо локони давно виглядають "неживими", пухнастими і шорсткими на дотик, це означає, що у них підвищенний pH-баланс. Саме яблучний оцет допомагає його знизити, завдяки чому волосся буде виглядати і відчуватися гладеньким. Прибере свербіж та лупу — часто оцет використовується як дезінфікатор, адже він має антибактеріальний та протигрибковий ефект. Цей засіб ретельно очистить шкіру голови, тому лупа та свербіж швидко проходять.

Як використовувати оцет для волосся: про що варто пам'ятати

Як і з будь-яким іншим засобом, дуже важливо не перетримувати яблучний оцет на локонах. Достатньо буде 3-5 хвилин. Принаймні саме з такого періоду варто починати догляд за волоссям за допомогою оцту. Якщо шкіра голови та самі локони будуть реагувати на засіб добре, можна залишати його трішки довше.

Як розводити яблучний оцет для волосся:

змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:5 (тобто на 500 мл води 100 мл оцту);

після шампуню та кондиціонеру нанесіть цю суміш на шкіру голови і волосся по всій довжині;

залиште на кілька хвили, потім ретельно змийте.

Можна залити отриману суміш в пульверизатор. Тоді її зручніше наносити та розподіляти по волоссю. Якщо на кухні не знайшлося яблучного оцту, можна взяти будь-який інший.

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