Очі чоловіка стали "зіркоподібними" після нещасного випадку на роботі: що сталося (фото)

Після жахливого нещасного випадку на роботі у чоловіка з'явилися "очі у формі зірки".

Про це пише ladbible.com.

42-річний електрик працював на роботі в Каліфорнії, коли під час своєї зміни його вдарило жахливою напругою 14 000 вольт. Для чоловіка робочий день закінчився з катарактою у формі зірки.

Його плече випадково торкнулося дроту під напругою, внаслідок чого струм пройшов через його тіло - і він не розпізнав, коли він перетинав його зоровий нерв.

Очі чоловіка стали "зіркоподібними" / Фото: The New England Journal of Medicine

Лікував пацієнта доктор Боббі Корн, доцент кафедри клінічної офтальмології Університету Каліфорнії. Він розповів NBC: "Зоровий нерв подібний до будь-якого проводу, що проводить електрику. У цьому випадку надмірний струм і напруга, що проходять через цей важливий природний провід, спричинили пошкодження самого зорового нерва".

Через чотири тижні після події на об'єкті чоловік поскаржився, що, як і раніше, має проблеми зі зором.

За словами Корна, ретельне обстеження показало, що він має "катаракту на обох очах незвичайної форми".

Катаракта виникає, коли кришталик ока каламутніє, внаслідок чого зір стає затуманеним, і це є основною причиною сліпоти.

Читайте провідні новини дня:

Через чотири місяці після того, як його вдарили струмом, пацієнтові зробили операцію з видалення катаракти на користь нової лінзи, що допомогло його зір трохи покращити.

Однак пошкодження його зорового нерва неможливо виправити, тобто його зір все ще був обмежений. Корн сказав, що пацієнт все ще повідомляв про ці проблеми через десять років після інциденту.

Нагадаємо, у мозку та легенях чоловіка виявили 700 стьожкових червів після вживання однієї страви. Він страждав на судоми і головний біль, але чекав місяць, перш ніж звернутися за медичною допомогою.

Читайте також: