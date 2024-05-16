Очікується сплеск захворюваності на FLiRT: у світі стрімко поширюється новий варіант коронавірусу

Вірусологи стежать за декількома варіантами COVID, які мають однаковий набір мутацій. Ось що це означає.
Впродовж травня у США, Великій Британії та Канаді стрімко поширюється новий штам коронавірусу FLiRT - похідний від субваріанту "Омікрону - JN.1" або "Дженні". Найвідомішим із FLiRT є варіант КР.2.
Про це повідомили фахівці Школи громадської охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса у США.
"Такий термін використовується для опису цілого сімейства різних варіантів, включаючи KP.2, JN.1.7 та будь-які інші варіанти, починаючи з KP або JN, які, здається, незалежно підхопили той самий набір мутацій, що носить назву конвергентна еволюція. Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який домінував у США протягом останніх кількох місяців", - йдеться у матеріалі.
Вірусологи розповіли, чи небезпечний новий варіант коронавірусу FLiRT.
Інфекція JN.1 має забезпечувати доволі надійний захист від усіх варіантів FLiRT, оскільки різниця між JN.1 і цими варіантами полягає лише в одній або двох амінокислотних змінах. Зараження варіантом, старішим за JN.1, з меншою ймовірністю забезпечить такий самий захист.
На даний момент відомо, що захисна реакція буде дещо нижчою. Крім того, минуло вже кілька місяців відтоді, як багатьом людям дали останню дозу вакцини, а імунітет із часом слабшає.
Варіанти FLiRT посідають одне з перших місць у списку штамів, які можуть спричинити чергову хвилю інфекцій. Водночас учені зазначають, що хоча, як і раніше, кількість випадків захворювання зростає і падає протягом року, проте зараз спостерігається набагато менша кількість випадків госпіталізації та смертей, ніж у перші кілька років пандемії.
Симптоми FLiRT
За інфомарцією медиків, немає ніяких незвичайно нових симпотомів штаму немає.
Нагадаємо, клінічні прояви коронавірусу наступні:
- біль при ковтанні, чханні;
- риніт;
- головний біль;
- кашель;
- прояви гіпоксії;
- підвищення температури;
- лихоманка;
- м'язовий біль.
Період зараження для цих варіантів FLiRT залишається таким самим, як і для попередніх варіантів: протягом двох та більше днів.
Як і у випадку з попередніми варіантами, у деяких людей живий вірус може виявлятися протягом тижня після появи симптомів, а в деяких можуть виникнути повторні симптоми.
Нагадаємо, впродовж епідсезону 2023-2024 років в Україні фіксували секвенування штамів COVID-19 на мутації.
Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, - для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.
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