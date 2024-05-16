Очікується сплеск захворюваності на FLiRT: у світі стрімко поширюється новий варіант коронавірусу

Вірусологи стежать за декількома варіантами COVID, які мають однаковий набір мутацій. Ось що це означає.

Впродовж травня у США, Великій Британії та Канаді стрімко поширюється новий штам коронавірусу FLiRT - похідний від субваріанту "Омікрону - JN.1" або "Дженні". Найвідомішим із FLiRT є варіант КР.2.

Про це повідомили фахівці Школи громадської охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса у США.

"Такий термін використовується для опису цілого сімейства різних варіантів, включаючи KP.2, JN.1.7 та будь-які інші варіанти, починаючи з KP або JN, які, здається, незалежно підхопили той самий набір мутацій, що носить назву конвергентна еволюція. Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який домінував у США протягом останніх кількох місяців", - йдеться у матеріалі.

Вірусологи розповіли, чи небезпечний новий варіант коронавірусу FLiRT.

Інфекція JN.1 має забезпечувати доволі надійний захист від усіх варіантів FLiRT, оскільки різниця між JN.1 і цими варіантами полягає лише в одній або двох амінокислотних змінах. Зараження варіантом, старішим за JN.1, з меншою ймовірністю забезпечить такий самий захист.

На даний момент відомо, що захисна реакція буде дещо нижчою. Крім того, минуло вже кілька місяців відтоді, як багатьом людям дали останню дозу вакцини, а імунітет із часом слабшає.

Варіанти FLiRT посідають одне з перших місць у списку штамів, які можуть спричинити чергову хвилю інфекцій. Водночас учені зазначають, що хоча, як і раніше, кількість випадків захворювання зростає і падає протягом року, проте зараз спостерігається набагато менша кількість випадків госпіталізації та смертей, ніж у перші кілька років пандемії.

Симптоми FLiRT

За інфомарцією медиків, немає ніяких незвичайно нових симпотомів штаму немає.

Нагадаємо, клінічні прояви коронавірусу наступні:

біль при ковтанні, чханні;

риніт;

головний біль;

кашель;

прояви гіпоксії;

підвищення температури;

лихоманка;

м'язовий біль.

Період зараження для цих варіантів FLiRT залишається таким самим, як і для попередніх варіантів: протягом двох та більше днів.

Як і у випадку з попередніми варіантами, у деяких людей живий вірус може виявлятися протягом тижня після появи симптомів, а в деяких можуть виникнути повторні симптоми.

Нагадаємо, впродовж епідсезону 2023-2024 років в Україні фіксували секвенування штамів COVID-19 на мутації.

Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, - для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.

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