Очільників МСЕК не допустять до роботи в нових лікарських комісіях: у МОЗ відповіли, ким замінять

Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть до нових комісій зі збереженням черги розгляду.

Люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до роботи в новій системі лікарських комісій.

Про це "Суспільному" повідомили у пресслужбі МОЗ.

Ті лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні від 1 січня, але за певних умов.

Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде здійснення лікарської практики.

Рішення, які МСЕК ухвалять до 31 грудня, будуть чинними: переглядатимуться лише ті справи, де ведеться розслідування, або відповідно до останнього рішення РНБО.

Нагадаємо, очільник МОЗ раніше заявив, що не має наміру подавати у відставку через скандали з МСЕК, а також, що "його немає у вертикалі МСЕК", він не призначає і не звільняє очільників комісій, а МОЗ є регулятором.

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