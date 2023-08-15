Один випадок на 22 мільйони: жінка стала донором нирки для свого чоловіка, здивувавши сумісністю

Чоловікові загрожував тривалий діаліз, поки лікарі не знайшли б відповідного донора нирки.
В Англії 49-річна Донна Крід врятувала свого чоловіка, ставши для нього донором нирки. Їхня сумісність становить один випадок на 22 мільйони.
Про це пише New York Post.
Даррен живе з діагнозом полікістоз нирок вже 12 років. Цей генетичний розлад призводить до утворення кіст у нирках. Чоловіку призначили ліки, які уповільнили прогресування хвороби приблизно на три-чотири роки.
Однак минулого року стан Даррена погіршився, функція його нирок впала до 19 відсотків, що дуже виснажило організм чоловіка. Йому загрожував тривалий діаліз, поки лікарі не знайшли б відповідного донора нирки.
"Ми пішли і попросили родичів, друзів і багатьох людей зголоситися пройти тестування. Але першою людиною, яку перевірили, була Донна, і, що неймовірно, нам пощастило, оскільки вона виявилася сумісною", — розповів чоловік.
Результати приголомшили не лише чоловіка, але й фахівців.
"Я не можу передати словами, наскільки я вдячний; це найкращий подарунок, який вона могла мені зробити. Вона подарувала мені життя", — зазначив пацієнт.
Він зауважив, що у людей більше шансів виграти у лотерею, ніж знайти донора у його випадку, але подружжю пощастило.
"Ми справді не думали, що я підійду, тому що шанси дуже мізерні, але кожен тест, який ми проводили, показував, що ми сумісні", — сказала Донна.
Пара, яка прожила в шлюбі 33 роки, запланувала процедуру на червень, але лише за день до цього у Даррена різко підскочив артеріальний тиск, і він був змушений пройти діаліз. Тож лише в липні лікарям вдалося зробити пересадку органу.
"Даррен прокинувся після трансплантації новою людиною", — сказала його дружина.
Тим чвсом в Україні теж стало відомо про неймовірну історію порятунку: двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в нашій країні.
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