Один випадок на 22 мільйони: жінка стала донором нирки для свого чоловіка, здивувавши сумісністю

Чоловікові загрожував тривалий діаліз, поки лікарі не знайшли б відповідного донора нирки.

В Англії 49-річна Донна Крід врятувала свого чоловіка, ставши для нього донором нирки. Їхня сумісність становить один випадок на 22 мільйони.

Про це пише New York Post.

Даррен живе з діагнозом полікістоз нирок вже 12 років. Цей генетичний розлад призводить до утворення кіст у нирках. Чоловіку призначили ліки, які уповільнили прогресування хвороби приблизно на три-чотири роки.

Однак минулого року стан Даррена погіршився, функція його нирок впала до 19 відсотків, що дуже виснажило організм чоловіка. Йому загрожував тривалий діаліз, поки лікарі не знайшли б відповідного донора нирки.

"Ми пішли і попросили родичів, друзів і багатьох людей зголоситися пройти тестування. Але першою людиною, яку перевірили, була Донна, і, що неймовірно, нам пощастило, оскільки вона виявилася сумісною", — розповів чоловік.

Результати приголомшили не лише чоловіка, але й фахівців.

"Я не можу передати словами, наскільки я вдячний; це найкращий подарунок, який вона могла мені зробити. Вона подарувала мені життя", — зазначив пацієнт.

Він зауважив, що у людей більше шансів виграти у лотерею, ніж знайти донора у його випадку, але подружжю пощастило.

"Ми справді не думали, що я підійду, тому що шанси дуже мізерні, але кожен тест, який ми проводили, показував, що ми сумісні", — сказала Донна.

Жінка стала донором нирки для свого чоловіка, здивувавши сумісністю Фото: nypost.com

Пара, яка прожила в шлюбі 33 роки, запланувала процедуру на червень, але лише за день до цього у Даррена різко підскочив артеріальний тиск, і він був змушений пройти діаліз. Тож лише в липні лікарям вдалося зробити пересадку органу.

"Даррен прокинувся після трансплантації новою людиною", — сказала його дружина.

Тим чвсом в Україні теж стало відомо про неймовірну історію порятунку: двоє хлопчиків отримали печінку та нирки від наймолодшого донора в нашій країні.

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