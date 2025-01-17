Один з найпоширеніших видів раку серед молоді, який стрімко росте: глобальне дослідження

Дослідження американських онкологів виявило тривожну тенденцію – останніми роками зростає кількість випадків раку товстої кишки серед молодих людей. Ця ситуація привернула увагу науковців у всьому світі, оскільки захворювання, яке раніше переважно вражало людей похилого віку, тепер стає проблемою і для молодого покоління.

Результати дослідження

Дослідження, яке охопило дані з 43 країн, стало першим глобальним аналізом захворюваності на колоректальний рак серед осіб віком від 20 до 49 років. Епідеміолог Міхаель Хоффмайстер із Німецького центру дослідження раку зазначив, що попередні дослідження обмежувалися лише окремими країнами або регіонами. Новий звіт ставить акцент на глобальному характері проблеми.

Лідери за рівнем захворюваності

На першому місці за рівнем захворюваності серед молоді виявилася Південна Корея. Щороку в цій країні діагноз рак товстої кишки отримують у середньому 12,9 осіб на 100 000 молодих жителів. Для порівняння, у Німеччині цей показник становить 7,7, а в індійському місті Ченнаї – 3,5 випадки на 100 000 молодих людей.

Ризик розвитку раку товстої кишки серед літніх залишається високми. Наприклад, у Словаччині рівень захворюваності серед дорослих віком 50 років і старше становить 192,5 випадки на 100 000 жителів, що є найвищим показником серед досліджуваних країн. Найменше випадків зафіксовано в Ченнаї – 27,5 на 100 000 жителів.

Згідно з результатами дослідження, за останні десять років кількість випадків колоректального раку серед осіб молодше 50 років зросла в 19 країнах. Цікаво, що в дев'яти з цих країн рівень захворюваності серед літніх залишався стабільним або навіть знижувався. Серед таких країн – Австралія, Данія, Німеччина, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія, Швеція, Словенія та США. Це переважно індустріальні країни з високим рівнем доходів населення.

Причини зростання захворюваності

Науковці ще не мають точного пояснення, чому молоді люди все частіше страждають на рак товстої кишки. Проте є кілька припущень.

Серед ймовірних причин раку експерти називають надмірне споживання готової їжі та фаст-фуду. Харчові звички, що базуються на висококалорійних, але низькоякісних продуктах, можуть збільшувати ризик розвитку онкологічних захворювань.

Часте використання антибіотиків у дитинстві, довготривалий вплив медикаментів може впливати на мікрофлору кишківника, створюючи передумови для розвитку раку.

Незвичайні симптоми раку товстої кишки

Рак товстої кишки може проявлятися не лише загальновідомими симптомами, але й деякими менш поширеними ознаками, які важливо враховувати для ранньої діагностики. До таких незвичайних ранніх симптомів належать: