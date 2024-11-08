Одна ложка цього продукту знижує цукор одразу на 35%: не буде стрімких перепадів глюкози

Високий рівень цукру в крові може стати причиною розвитку діабету II типу, тому важливо підтримувати цей показник у нормі.

Розповідаємо, що треба регулярно їсти, щоб унормувати рівень цукру в крові.

Як запобігти стрибкам цукру в крові: допоможе це насіння

Британські медики рекомендують їсти гарбузове насіння. Одна столова ложка одразу знижує рівень цукру в крові на 35 відсотків. Насіння можна вживати як окремо, так і додавати до різноманітних страв чи випічки.

Гарбузове насіння – це потужне джерело клітковини, магнію та цинку. Особливо для тих, хто має проблему підвищеного цукру, важливий цинк, який синтезує інсулін та активує інсулінові шляхи. До того ж продукт містить поліненасичені жирні кислоти та клітковину, які також сприяють зниженню цукру в крові.

Клітковина здатна запобігти різким стрибкам цукру, затримуючи всмоктування глюкози упродовж тривалого періоду. Також вона насичує організм та знижує апетит, що дозволяє підтримувати баланс цукру в крові.

Також у журналі "Nutrition Research" було опубліковано висновок вчених, який свідчить про те, що гарбузове насіння має вплив на зниження рівня цукру в крові. Науковці рекомендують їсти по столовій ложці насіння щоранку, щоб запобігти перепадам цукру, якщо є така проблема.

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