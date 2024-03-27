Одна на 40 тисяч: лікарі прооперували 5-річного хлопчика з рідкісною патологією носа

Таке рідкісне новоутворення трапляється в однієї дитини із 40 тисяч.

Отоларингологи Центру дитячої медицини, лікарні "Охматдит" прооперували ринопластичним методом 5-річного Олексія з рідкісною дермоїдною кистою носа.

Про це повідомили фахівці Центру дитячої медицини. Лікарня "Охматдит".

За інформацією медиків, дермоїдна кіста носа - це рідкісна патологія, яка трапляється з частотою 1 на 40 тисяч дітей.

Кіста була досить великою та розташована в ділянці перенісся

Дермоїди - це порожнини, або норицеві ходи, вистелені епітелієм із різноманітними додатками шкіри, включаючи волосяні фолікули, сальні та потові залози. Кіста поступово збільшується, деформуючи навколишні тканини. Залежно від розміщення та поширення вона може зумовлювати лише косметичний дефект, але в деяких випадках може мати внутрішньочерепне поширення та спричиняти загрозу для життя людини.

Лікарі прооперували 5-річного хлопчика з рідкісною патологією носа

Здебільшого такі кісти проявляються на першому році після народження дитини або у старшому віці, деформуючи зовнішній вигляд.

"Ринопластичний метод - суттєво складніший, але він не залишає помітного шраму у дитини", - розповів отоларинголог Роман Новосільський, який оперував дитину.

Сім'я дитини зі Самбора Львівської області. Олексію 5 років. У дитини дермоїдна кіста була досить великою та розташована в ділянці перенісся, над лівою орбітою (біля ока), на спинці і під кістками носа. Вперше хлопчика прооперували у віці 1-го рочку лікарі іншої лікарні. Тоді кісту видалили лише частково.

Відтак, цього разу наші спеціалісти забрали кісту повністю зі спинки та під кістками носа. Операція пройшла успішно!

"Ми консультувалися з різними лікарями від народження. Спершу нам лікарі казали, що воно само розсмокчеться. Але воно ще більше набрякало. Тому в віці 1 рік зробили першу операцію. А зараз вже другу, аби повністю забрати кісту. Задоволені лікарями, все дуже подобається", - розповіла мама Олексія Марʼяна.

Нагадаємо, українські лікарі врятували бійцю ногу від ампутації. Чоловік був першим військовим, який потрапив на лікування до медиків Івано-Франківська з бойовим пораненням. Хірурги два роки боролися за нього й провели десяток оперативних втручань, щоб врятувати ногу військового від ампутації.

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