Одна помилка під час купівлі замороженої риби може коштувати здоров’я: що перевірити

Риба / © pexels.com

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Заморожена риба є популярним продуктом завдяки зручності та тривалому терміну зберігання. Проте експерти радять звертати увагу не лише на дату виготовлення чи зовнішній вигляд, а й на упаковку, адже саме вона може впливати на безпечність продукту.

Про це пише Ok Diario.

Фахівці зазначають, що пластикова упаковка нерідко містить спеціальні добавки, які забезпечують її міцність, еластичність і стійкість до пошкоджень. Йдеться, зокрема, про бісфеноли та пластифікатори. Ці речовини використовуються під час виробництва окремих видів пластику для покращення його властивостей.

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Експерти звертають увагу, що за певних умов такі сполуки можуть мігрувати з упаковки до харчового продукту.

За словами фахівців, що довше риба залишається у пластиковому пакуванні, то більшою може бути кількість речовин, які переходять у продукт.

Це особливо актуально для замороженої риби, яка нерідко зберігається у морозильних камерах протягом кількох тижнів або навіть місяців.

Водночас варто зазначити, що сама наявність пластикової упаковки не означає автоматичної небезпеки для здоров’я. Харчова упаковка повинна відповідати встановленим вимогам безпеки, а рівень міграції речовин залежить від типу матеріалу, умов виробництва, часу та умов зберігання.

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Як зменшити можливий вплив

Експерти радять після покупки не залишати рибу надовго у заводській упаковці, якщо планується її подальше тривале зберігання.

Краще перекласти продукт у спеціальні контейнери або пакети, призначені для контакту з харчовими продуктами.

Також варто звернути увагу на:

цілісність упаковки;

відсутність пошкоджень або розгерметизації;

правильні умови зберігання у магазині;

відсутність великої кількості льоду всередині пакування, що може свідчити про повторне заморожування.

Окрім упаковки, фахівці рекомендують перевіряти термін придатності, умови зберігання, дату заморожування та склад продукту. Якщо упаковка пошкоджена, має сторонній запах або містить ознаки повторного заморожування, від такої покупки краще відмовитися.

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Експерти наголошують, що уважність до таких деталей допоможе не лише зберегти смакові якості риби, а й мінімізувати потенційні ризики, пов’язані зі зберіганням харчових продуктів у пластиковому пакуванні.

Нагадаємо, фахівці радять купувати окремі види м’яса (фарш, витриману яловичину, м’ясо на кістці, субпродукти, паштети) у спеціалізованих м’ясних крамницях, де їх готують безпосередньо перед продажем. Це забезпечує вищу свіжість та кращий контроль якості. У супермаркетах краще обирати запаковані продукти, перевіряючи термін придатності, цілісність паковання та відсутність рідини. Після купівлі м’ясо потрібно швидко охолодити та правильно приготувати.

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