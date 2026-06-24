Чотири години підвищеного ризику: коли спорт у спеку може нашкодити

Пробіжка / © pixabay.com

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Під час сильної спеки фахівці рекомендують переглянути графік фізичної активності та уникати тренувань у найспекотнішу частину дня. За словами лікарів, це допоможе зменшити ризик теплового виснаження та теплового удару.

Про це повідомило видання Express.

Медики радять утриматися від фізичних навантажень від 11:00 до 15:00. Саме в цей період сонячне випромінювання досягає піку, а поверхні на кшталт асфальту можуть нагріватися значно сильніше за повітря, створюючи додаткове теплове навантаження на організм.

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Лікар Хуссейн Ахмад пояснює, що під час спекотної погоди організм уже активно працює над охолодженням через потовиділення та посилення кровообігу. Якщо додати до цього інтенсивні фізичні вправи, температура тіла може підвищуватися ще швидше.

За словами фахівця, у спеку теплонавантаження іноді перевищує здатність організму віддавати тепло, через що зростає ризик теплового виснаження, а в тяжких випадках — теплового удару.

Найкращим видом активності в таку погоду лікар називає плавання, адже вода допомагає ефективніше охолоджувати тіло. Тим, хто займається бігом або їздить на велосипеді, він рекомендує переносити тренування на ранкові години — до 10:00.

Також безпечнішою альтернативою можуть бути силові вправи в приміщенні з хорошою вентиляцією. Крім того, фахівець радить скорочувати тривалість занять, тренуватися у затінку, пити достатньо води та обирати легкий одяг світлих кольорів.

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«Експерти закликають відвідувачів спортзалу підтримувати стабільний рівень гідратації, по можливості коригувати час тренувань, зменшувати інтенсивність тренувань, збільшувати періоди відпочинку між підходами та ніколи не пропускати розминку», — йдеться в статті.

Якщо під час тренування з’являються запаморочення, слабкість або інші ознаки погіршення самопочуття, заняття слід негайно припинити.

Експерти також наголошують на важливості правильного завершення тренувань у спеку. Після фізичних навантажень варто приділити 5–10 хвилин легким рухам і розтяжці, щоб поступово знизити частоту серцевих скорочень та регулювати внутрішню температуру.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в умовах екстремальних температур наше ліжко швидко накопичує небезпечні алергени та піт, тому звичні правила догляду за білизною доведеться кардинально переглянути заради власного здоров’я.

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