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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Одна поза з йоги допомагає миттєво зняти стрес всього за 10 хвилин

Поза знімає напруженість й набряки після тривалого перебування на ногах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Йога

Йога / © Pixabay

Життя часто буває перевантаженим, і багато людей шукають способи впоратися зі стресом — часом не надто корисні, на кшталт алкоголю чи переїдання. Але існує проста і доступна альтернатива — одна поза з йоги, яка, за словами інструкторів, є навіть ефективнішою за теплу ванну.

Про це пише видання Express.

Інструкторка з йоги Бретт Ларкін поділилася методом, який швидко заспокоює, — поза, під час якої людина лежить на спині, а ноги спираються на стіну. Ця позиція має назву Віпаріта Карані. Вона допомагає покращити циркуляцію крові, заспокоїти нервову систему, знизити частоту серцебиття та артеріальний тиск.

Ларкін пояснює: попри поширену думку, що для ефекту потрібно займатися йогою не менше години, навіть 10 хвилин у позі Віпаріта Карані можуть суттєво вплинути на фізичний і психоемоційний стан. За її словами, це особливо корисно для людей, які багато рухаються протягом дня — наприклад, батьків або працівників сфери обслуговування, а також для тих, хто тривалий час проводить сидячи за комп’ютером.

Поза діє як «перезапуск» вегетативної нервової системи, не вимагає витрат, доступна будь-де та має глибокий заспокійливий ефект.

Як це працює

Швидко знижує частоту серцебиття

Підняті ноги сприяють поверненню крові до серця, стабілізуючи серцево-судинну систему.

Заспокоює нервову систему

М’яка інверсія сигналізує організму про безпеку, активує парасимпатичну систему й зменшує тривожність.

Зменшує втому та набряки

Поза знімає відчуття тяжкості в ногах і покращує лімфодренаж, особливо після довгого перебування на ногах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сьогодні йога набула величезної популярності у всьому світі, адже допомагає впоратися зі стресом, зменшити біль та покращити загальне самопочуття. Але чи справді вона настільки ефективна, йдеться у матеріалі.

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