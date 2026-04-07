Нове дослідження фінських учених показало: стабільний режим сну може суттєво знизити ризик серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту та інсульту.

Про це повідомило видання Science Alert.

У межах роботи дослідники проаналізували сон 3231 людини віком 46 років. Учасники протягом тижня носили спеціальні пристрої, які фіксували їхню активність і дозволяли оцінити тривалість та регулярність сну.

Особливу увагу приділили тим, хто спить менше восьми годин на добу. Саме в цій групі виявили чіткий зв’язок між режимом сну та ризиком серцево-судинних подій. Учасників поділили на три категорії — із регулярним, помірно регулярним і нерегулярним графіком засинання.

Дані показали, що люди з нерегулярним часом відходу до сну мали вдвічі вищий ризик інфаркту або інсульту протягом наступних десяти років порівняно з тими, хто дотримувався стабільного режиму.

Водночас дослідники не зафіксували суттєвого впливу часу пробудження. Ключовим чинником виявилися саме коливання часу засинання. Зокрема, у групі з нерегулярним режимом різниця у часі відходу до сну протягом тижня в середньому становила 108 хвилин, тоді як у регулярній — 33 хвилини.

Також виявлено, що більша варіабельність так званої «середньої точки» сну — часу між засинанням і пробудженням — пов’язана з гіршими показниками серцевого здоров’я.

За словами дослідниці Лаури Наухи, отримані результати підкреслюють важливість регулярності сну як окремого чинника. Вона зазначає, що це відображає стабільність повсякденного ритму життя і ступінь його коливань.

Водночас достатня тривалість сну може частково нівелювати негативний вплив нерегулярного графіка. Зв’язок між порушенням режиму і ризиком серцевих подій проявлявся переважно у тих, хто недосипає.

Дослідники пояснюють отримані результати впливом циркадних ритмів — природних 24-годинних циклів організму. Зміщення часу сну може порушувати ці ритми, що впливає на процеси відновлення і навантаження на серце.

Водночас автори наголошують, що дослідження демонструє лише статистичний зв’язок, а не причинно-наслідкову залежність. Хоча в аналізі врахували низку факторів, зокрема артеріальний тиск, стать і рівень фізичної активності, на результати можуть впливати й інші обставини. Зокрема, стрес, інтенсивність роботи або проблеми з психічним здоров’ям можуть одночасно впливати і на якість сну, і на стан серцево-судинної системи.

Учені наголошують, що попередні дослідження вже пов’язували нерегулярний сон із ризиками для серця. Водночас ця робота стала однією з перших, де окремо проаналізували варіабельність часу засинання, пробудження та середини сну.

Надалі дослідники планують розширити аналіз і перевірити ці зв’язки на більших і більш різноманітних групах людей. Адже, як зазначають автори, режим сну — один із факторів, який людина здатна контролювати самостійно.

