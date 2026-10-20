Один невдалий рух загрожує інсультом: що насправді відбувається, коли ви хрустите шиєю

Надмірно різкий рух шиєю може пошкодити кровоносну судину / © Фото з відкритих джерел

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Хрустіти шиєю люблять люди, які відчувають скутість після сну, тривалої роботи за комп’ютером або незручного положення голови. Звичний звук може здаватися ознакою того, що суглоби нарешті розім’ялися. Однак різкі повороти та силові маніпуляції шиєю іноді можуть мати серйозні і вкрай небезпечні наслідки для здоров’я.

Про це пише Bored Panda.

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Чому хрустять суглоби шиї

Пластичний хірург Майкл Гартнер поділився відео з медичною симуляцією, яка показує, що відбувається під час хрустіння шиєю. Спочатку анімація пояснює походження характерного звуку, а потім демонструє можливі наслідки надмірно різкого повороту голови.

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Звук виникає через зміни тиску в синовіальній рідині, яка змащує суглоби, та появу або зміну газових порожнин у ній. Цей процес називають кавітацією. Сам по собі хрускіт не означає, що людина пошкодила суглоб або судини.

Проте ситуація змінюється, коли людина намагається розім’яти шию силою, різко повертає голову або надмірно її скручує. Такі рухи можуть створювати небезпечне навантаження на тканини та кровоносні судини.

Як пошкодження судини може призвести до інсульту

У шиї проходять артерії, які постачають кров до головного мозку. Якщо пошкоджується внутрішній шар однієї з них, може виникнути розшарування артерії — стан, за якого кров потрапляє між шарами її стінки. У місці пошкодження іноді утворюється тромб, який здатен перекрити кровотік або дістатися судин мозку та спричинити ішемічний інсульт.

Американська асоціація серця пояснює механізм розшарування артерій: воно може виникнути спонтанно, після травми або внаслідок різкого руху шиєю. Водночас це рідкісний стан, а зв’язок із конкретним рухом не завжди вдається встановити однозначно.

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Гартнер окремо наголошує, що інсульти, пов’язані з хрустінням шиєю, трапляються надзвичайно рідко. Симуляція не означає, що звичайний хрускіт неминуче пошкоджує судину. Її мета — показати можливий сценарій у разі надмірного механічного впливу на шию.

Як безпечніше позбутися скутості в шиї

Якщо після сну чи роботи за комп’ютером шия стала менш рухливою, не варто намагатися спровокувати хрускіт різким поворотом або ривком. Обережні рухи в комфортному діапазоні, легке розтягування без примусу та перерви під час тривалої роботи можуть допомогти зменшити м’язове напруження.

Якщо біль не минає, регулярно повертається або супроводжується онімінням чи слабкістю в руці, варто звернутися до лікаря. Самостійні силові маніпуляції шиєю в такій ситуації можуть бути особливо невдалим рішенням.

Раптовий сильний і незвичний біль у шиї чи голові, порушення зору або мовлення, слабкість чи оніміння кінцівок, втрата рівноваги можуть бути ознаками невідкладного стану. Якщо такі симптоми виникли, потрібна термінова медична допомога.

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Що ще варто знати про здоров’я шиї та ризик інсульту

Тривале сидіння за комп’ютером і постійний нахил голови вперед можуть перевантажувати м’язи шиї та спини. Через це з’являються скутість і дискомфорт, які часто спонукають людей самостійно розминати шию. Водночас важливо не плутати звичайне м’язове напруження з проблемами, що потребують медичної оцінки. Як сидяча робота шкодить шиї — питання не лише постави, а й повсякденних звичок.

Коли шия болить після робочого дня, допомогти можуть зміна положення тіла, короткі перерви та обережні рухи без різких поворотів. Вправи не мають посилювати біль або змушувати голову рухатися через силу. Прості вправи для шиї можуть бути корисними, якщо дискомфорт пов’язаний із перенапруженням м’язів, а не з травмою чи іншим захворюванням.

Ризик інсульту залежить від багатьох чинників, і не кожна небезпечна звичка діє однаково на всіх. Неврологи звертають увагу на поведінку та заняття, які за певних умов можуть створювати додаткове навантаження на організм. Зокрема, варто зважати на звички, що можуть наближати інсульт, і не сприймати відсутність негайних симптомів як доказ цілковитої безпеки.

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