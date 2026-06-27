Аналізи

Реклама

Переддіабет часто залишається без симптомів, тому багато людей не сприймають його як серйозну проблему. Однак міжнародне дослідження показало, що саме на цьому етапі можна суттєво вплинути на майбутній стан здоров’я. Науковці дійшли висновку: якщо вдається повернути рівень цукру в крові до норми, ризик смерті від серцево-судинних захворювань значно знижується, а позитивний ефект може зберігатися протягом десятиліть.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Таких висновків дійшли дослідники з Королівського коледжу Лондона, які наголошують, що переддіабет не є лише попередженням про можливий розвиток діабету 2 типу. Підвищений рівень глюкози вже на цьому етапі поступово пошкоджує серцево-судинну систему та збільшує ризик небезпечних ускладнень.

Реклама

Автори роботи звернули увагу на важливу деталь. Попередні дослідження ставили під сумнів ефективність зміни способу життя для зниження ризику серцево-судинних захворювань у людей із переддіабетом. Новий аналіз показав, що вирішальне значення має не сам факт схуднення чи збільшення фізичної активності, а те, чи вдалося завдяки цим змінам повернути показники глюкози до нормального рівня.

Саме нормалізація рівня цукру в крові, за словами дослідників, забезпечує найбільший захист для серця і судин.

Для аналізу науковці об’єднали результати двох великих довготривалих досліджень. Американський проєкт DPPOS охопив 2402 учасників, за якими спостерігали протягом 20 років, а китайське дослідження DaQingDPOS включало 540 людей, яких досліджували впродовж 30 років. Такий підхід дав змогу оцінити не короткостроковий ефект, а довготривалий вплив нормалізації рівня цукру в крові.

Згідно з результатами аналізу, учасники, які досягли нормального рівня глюкози в крові хоча б один раз під час спостереження або вже на початку програми зміни способу життя, отримували суттєві переваги. У них ризик смерті від серцево-судинних захворювань або госпіталізації через серцеву недостатність був нижчим на 58%. Крім того, ризик серйозних серцево-судинних подій, серед яких інфаркт та інсульт, зменшувався на 42%.

Реклама

Дослідники також зазначають, що захисний ефект зберігався дуже довго. Дані китайського дослідження показали, що позитивний вплив нормального рівня цукру в крові простежувався навіть через 30 років після початку спостереження.

Під час дослідження повною ремісією переддіабету вважали досягнення трьох лабораторних показників відповідно до критеріїв Американської діабетичної асоціації (ADA): рівень глюкози натщесерце нижче 5,6 ммоль/л, показник HbA1c менше ніж 5,7% та результат двогодинного тесту на толерантність до глюкози, який не перевищує 7,8 ммоль/л.

Водночас науковці дійшли висновку, що в повсякденній медичній практиці одним із найкращих орієнтирів може бути рівень глюкози натщесерце. Якщо він стабільно становить 5,3 ммоль/л або нижче, це є надійним предиктором довготривалого кардіозахисного ефекту.

Автори дослідження наголошують, що переддіабет є оборотним станом, особливо якщо втрутитися на ранньому етапі. За їхніми словами, покращити чутливість до інсуліну та нормалізувати рівень глюкози допомагають зниження маси тіла, регулярні фізичні навантаження, здоровий раціон, достатній сон і зменшення рівня стресу.

Реклама

Фахівці також зазначають, що навіть втрата 5–10% маси тіла може суттєво покращити обмін глюкози.

«Однак втрата ваги сама по собі не є важливою: суть полягає в зменшенні вісцерального жиру, тобто жиру, що накопичується навколо органів черевної порожнини, оскільки це є тлом для більшості метаболічних порушень», — йдеться в статті.

Не менш важливими вони називають щонайменше 150 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності на тиждень, раціон із достатньою кількістю клітковини, а також повноцінний сон, оскільки хронічне недосипання та тривалий стрес можуть підвищувати інсулінорезистентність і рівень цукру в крові.

На думку дослідників, лікування переддіабету має бути спрямоване не лише на відтермінування розвитку діабету 2 типу. Головною метою повинно стати повне відновлення нормального рівня глюкози в крові, адже саме це може забезпечити тривалий захист серця, судин і сприяти збільшенню тривалості життя.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чай може не лише зігріти, а й позитивно впливати на рівень холестерину. Фармацевт назвав п’ять видів напою, які найчастіше згадують у наукових дослідженнях.

Новини партнерів