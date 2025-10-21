Безсоння / © Credits

Мільйони людей у світі потерпають від безсоння, але, як з’ясувалося, покращити якість відпочинку можна завдяки правильному сніданку. Експертка зі сну докторка Дебора Лі з Doctor Fox розповіла, яку саме їжу варто вживати вранці, щоб засинати легше й прокидатися бадьорими.

Про це повідомило видання Express.

За словами фахівчині, ідеальний початок дня — це сніданок, що поєднує білки й вуглеводи. Найкращим варіантом вона називає яйця, адже вони забезпечують організм якісним білком, який підтримує енергію та стабілізує рівень цукру в крові. Омлет із сиром або м’ясом, за її словами, допоможе відчути себе активнішим і підготує тіло до продуктивного дня.

Водночас експертка радить уникати солодких пластівців — вони різко підвищують рівень глюкози, що може зробити людину сонливою вже через кілька годин після пробудження.

Докторка Лі також дала чотири поради, які допоможуть прокидатися легше:

Не пити каву відразу після пробудження. Варто почекати щонайменше 45 хвилин — тоді ефект кофеїну буде сильнішим.

Дотримуватися стабільного режиму сну. Лягати й вставати в один і той самий час навіть у вихідні.

Робити легку зарядку. 30-хвилинна прогулянка або ранкове тренування допомагають швидше активізуватися.

Дати тілу світло. Відкриті штори або спеціальні «щасливі лампи» сигналізують мозку, що настав ранок.

Водночас компанія Comfybedss, яка досліджує звички сну, зазначає: щомісяця понад тисяча людей шукають у Google поради, як прокидатися менш втомленими, особливо восени та взимку.

