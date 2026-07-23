Один простий спосіб зробить хліб кориснішим: про нього знають не всі

Хліб / © pexels.com

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Заморожування хліба давно вважається зручним способом продовжити термін його зберігання. Проте, за словами лікарки Джини Шиманьської, цей простий прийом може не лише допомогти уникнути харчових відходів, а й зробити продукт кориснішим для організму.

Про це пише wprost.

Лікарка пояснює, що після заморожування та подальшого розігрівання, наприклад у тостері, у хлібі змінюється структура крохмалю.

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«Просто заморозьте хліб, який ви їсте на сніданок», — радить лікарка.

За її словами, у продукті утворюється резистентний крохмаль, який має нижчий глікемічний індекс. Це означає, що після вживання такого хліба рівень цукру в крові може підвищуватися повільніше, ніж після свіжого.

Крім того, резистентний крохмаль є поживним середовищем для корисних бактерій кишківника і діє подібно до пребіотика.

Як правильно заморожувати хліб

Фахівці наголошують, що заморожувати потрібно лише свіжий і вже охолоджений хліб.

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Найкраще нарізати його скибками та розділити на невеликі порції. Це дозволить діставати лише потрібну кількість продукту й одразу розігрівати його.

Також важливо використовувати герметичне пакування — спеціальні пакети для заморожування, контейнери або харчову фольгу. Це допоможе захистити хліб від висихання та сторонніх запахів із морозильної камери.

Якої помилки не можна припускатися

Експерти застерігають, що повторно заморожувати вже розморожений хліб не можна.

Після розморожування в продукті можуть активніше розмножуватися мікроорганізми. Повторне заморожування не знищує їх, а лише підвищує ризик харчового отруєння.

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Заморожування не робить несвіжий хліб знову свіжим і не зупиняє розвиток плісняви. Воно лише допомагає зберегти якість продукту на тому рівні, на якому він був у момент заморожування.

Нагадаємо, вершкове масло потрібно зберігати та продавати тільки в холодильному обладнанні з температурою, визначеною виробником. Порушення умов зберігання або пошкодження упаковки може погіршити якість і безпечність продукту. Держпродспоживслужба радить перевіряти маркування, дату виробництва, термін придатності та умови зберігання перед купівлею. Уникайте покупки на стихійних ринках, де неможливо гарантувати безпеку. У разі сумнівів звертайтеся до Держпродспоживслужби.

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