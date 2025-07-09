Один з найпопулярніших напоїв може назавжди "вкрасти" зір: шокувальні результати дослідження

Кавоманів попередили про страшні наслідки вживання розчинного продукту / © Unsplash

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Якщо ви є прихильником розчинної кави, можливо, настав час переглянути свої вподобання. Нещодавно опубліковане дослідження показало, що вживання розчинної кави може драматично підвищити ризик вікової макулярної дегенерації (ВМД) — однієї з основних причин сліпоти у світі.

Про це пише New York Post.

Зокрема, у людей з певною генетичною схильністю ризик розвитку сухої ВМД, найпоширенішої та наразі невиліковної форми захворювання, зростає на 700%.

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Дослідження, яке відкриває очі

Дослідники проаналізували дані понад 500000 учасників британського Біобанку та виявили, що у тих, хто п’є розчинну каву та має певну генетичну схильність, ймовірність розвитку сухої ВМД зростає всемеро.

«Це генетичне перекриття свідчить про те, що можуть існувати спільні біологічні шляхи або метаболічні механізми, які пов’язують вживання розчинної кави з ризиком розвитку сухої ВМД», — заявив доктор Сівей Лю, дослідник з Департаменту офтальмології шпіталю Шиян Тайхе при китайському медичному університеті Хубей.

Він додав, що це «дає нове розуміння патогенезу ВМД та пропонує потенційний напрямок для персоналізованих стратегій профілактики, як-от втручання у спосіб життя на основі генетичних даних».

Що таке суха макулярна дегенерація

Суха ВМД вражає макулу — невелику область на задній частині сітківки, відповідальну за центральний зір. З прогресуванням пошкодження люди можуть відчувати розмиті плями, труднощі з читанням і, зрештою, повну й незворотну втрату зору.

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Хоча такі фактори ризику, як вік і генетика, перебувають поза нашим контролем, вибір способу життя — дієта, фізичні вправи та куріння — відіграє важливу роль. Тепер вчені додають до цього списку і вподобання щодо кави.

Доктор Лю зазначив, що ВМД є провідною причиною втрати зору серед літніх людей у промислово розвинених країнах. Тому розпізнавання та управління факторами способу життя є важливими для уповільнення прогресування захворювання, збереження зору і покращення якості життя.

Кава та майбутні дослідження

Результати дослідження свідчать про те, що, коли справа стосується зору, «не вся кава однаково корисна».

«Кава є одним з найбільш широко споживаних напоїв у всьому світі і багата на поліфеноли та антиоксиданти, які можуть мати нейропротекторну дію», — пояснив Доктор Лю.

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Однак він також додав, що отримані результати дослідження свідчать про генетичний вплив на харчові вподобання. Вивчення генетичної схильності до споживання кави та її зв’язку з ризиком ВМД може допомогти виявити потенційні причинно-наслідкові зв’язки між дієтою і захворюваннями очей.

Команда доктора Лю планує підтвердити ці висновки на інших групах населення, глибше вивчити метаболічні шляхи та з’ясувати, чи впливає розчинна кава безпосередньо на механізми, що лежать в основі ВМД. Вони також прагнуть провести довгостроковий аналіз для з’ясування причинно-наслідкового зв’язку між споживанням кави та прогресуванням ВМД.

Нагадаємо, споживання кави в помірних кількостях може мати позитивний вплив на серцево-судинну систему і навіть знижувати ризик деяких хронічних захворювань. Згідно з дослідженням, регулярне вживання кави й кофеїну в помірних дозах може допомогти запобігти таким захворюванням, як діабет II типу, ішемічна хвороба серця та інсульт.