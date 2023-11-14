Офтальмологи закликали бійців ЦАХАЛу носити захисні окуляри: від чого застерігають лікарі

Понад 20 бійців ЦАХАЛу вже отримали лікування після поранення очей різного ступеня тяжкості під час війни із бойовиками ХАМАСу в Газі. Тож офтальмологи Ізраїлю закликали військових постійно носити захисні окуляри, щоб запобігти пошкодженню очей під час бою.

Про це йшлося у відео офтальмологів медичного центру Університету Сорока (Soroka) в Беер-Шеві, які лікували солдатів, поранених у війні проти терористів ХАМАСу, передає Jerusalem Post.

Медики пролікували понад 20 солдатів, які отримали пошкодження очей різного ступеня тяжкості. Один військовий навіть втратив зір. Як повідомляють фахівці, бійці часто отримують травми, що було завдано тупими або проникаючими предметами.

За інформацією фахівців, американські військовослужбовці зменшили пошкодження очей під час бою з 16% до піввідсотка завдяки захисним окулярам.

"Ми лікували поранених, чиї очі збереглися завдяки носінню захисних окулярів. Доцільно поводитися з цими окулярами так само, як із шоломом або керамічним щитком, і обов’язково носити їх якомога довше, таким чином зменшуючи травми очей, які можуть спричинити серйозну довготривалу інвалідність", - закликав керівник офтальмологічного відділення Ерез Цумі.

Нагадаємо, очільник лікарні Аль-Наср Мустафа аль-Кахлут раніше повідомляв, що очікується оточення закладу, тож попросив Червоний Хрест допомогти в евакуації.

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