Окупанти вщент зруйнували 40 медзакладів України

Через руйнації лікарень сотні тисяч людей втратили безперебійний доступ до необхідної медичної допомоги.

Кулі та снаряди російських військових пошкодили вже 400 закладів охорони здоров'я, ще 40 медзакладів зруйновано вщент та відновленню не підлягають.

Про це повідомили у МОЗ.

У багатьох фронтових та дотичних до лінії фронту регіонах обмежено доступ пацієнтів до важливих ліків.

Окрім того, російські військові продовжують блокувати гуманітарні конвої, які могли б доставити ліки на тимчасово окуповані території. Такі дії росіян є справжнім тероризмом.

Також нагадаємо історію, що стала однією з багатьох у серії про хоробрість українських медиків, їхню відчайдушність та героїзм під час війни.

Фельдшерка бригади швидкої медичної допомоги Карбонітської підстанції Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи Світлана Клос разом із батьком вивезла з зони обстрілів два автомобілі швидкої допомоги.