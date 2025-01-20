Омега-3: користь поліненасиченої кислоти, в яких продуктах міститься найбільше

Омега-3 — це поліненасичені жирні кислоти, які не синтезуються організмом людини, а потрапляють до нього разом із їжею. Їх варто вживати для належної роботи всіх внутрішніх органів та зміцнення імунітету, особливо в осінньо-зимовий період.

Лікарі рекомендують вживати продукти з умістом омега-3, щоб пришвидшити метаболізм, зміцнити серце й судини, знизити рівень поганого холестерину в крові. Також поліненасичені жирні кислоти допомагають позбутися тривожності, стабілізують кров’яний тиск, підтримують здоров’я очей і захищають організм від внутрішніх запалень.

Омега-3 складається EPA і DHA кислот, офіційна рекомендована доза вживання на день – 250 мг. Розповідаємо, в яких продуктах міститься найбільше омега-3.

В яких продуктах найбільше омега-3

Скумбрія. Це вкрай популярна смачна риба, яку зазвичай їдять запеченою, засоленою чи копченою. Вона буквально переповнена поживними речовинами. 100 грамів риби містить 500% від необхідної денної норми вітаміну В12 та 130% селену, а також 4580 мг кислот EPA і DHA.

Це вкрай популярна смачна риба, яку зазвичай їдять запеченою, засоленою чи копченою. Вона буквально переповнена поживними речовинами. 100 грамів риби містить 500% від необхідної денної норми вітаміну В12 та 130% селену, а також 4580 мг кислот EPA і DHA. Лосось вважається одним із найкорисніших продуктів у світі. Риба містить білок, вітамін D, вітаміни групи B та селен. Ті люди, які регулярно вживають лосось, менше страждають від депресії, не хворіють на деменцію й не мають проблем із серцем. В 100 г продукту міститься 350 мг омега-3.

вважається одним із найкорисніших продуктів у світі. Риба містить білок, вітамін D, вітаміни групи B та селен. Ті люди, які регулярно вживають лосось, менше страждають від депресії, не хворіють на деменцію й не мають проблем із серцем. В 100 г продукту міститься 350 мг омега-3. Насіння льону споживають у вигляді олії чи додають до салатів. Насіння льону вважається найбагатшим джерелом поліненасиченої жирної кислоти омега-3. Також воно містить багато клітковини, магнію й інших корисних мікроелементів. 10 г цільного насіння льону – це одна столова ложка, містить 2350 мг омега-3.

споживають у вигляді олії чи додають до салатів. Насіння льону вважається найбагатшим джерелом поліненасиченої жирної кислоти омега-3. Також воно містить багато клітковини, магнію й інших корисних мікроелементів. 10 г цільного насіння льону – це одна столова ложка, містить 2350 мг омега-3. Волоські горіхи вкрай поживні та багаті на клітковину, також містять мідь, марганець та вітамін Е. Лікарі рекомендують їсти ядра горіхів із тонкою шкіркою, бо в ній містяться антиоксидантні сполуки. Сім цілих ядер волоського горіха містить 2570 мг поліненасиченої жирної кислоти омега-3.

Омега-3 у значній кількості міститься в інших морепродуктах, зокрема в тунці, печінці тріски, устрицях, оселедці тощо. Також поліненасичена кислота є у яйцях, м’ясі та молоці, насінні чіа та конопель, в овочах – шпинаті, портулаці й брюсельській капусті.

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