Омолодиться мозок та покращиться пам'ять в будь-якому віці: додайте два продукти в раціон

З віком більшість когнітивних функцій починають знижуватися. Дієтологи радять включити до свого щоденного раціону два продукти, які позитивно впливають на роботу мозку.

Як розповідають у She finds, часто людина може мати проблеми із нічним сном через низку факторів, в тому числі і гормональні зміни. На щастя, є речі, які ви можете зробити, щоб підтримувати свій мозок таким же гострим, як завжди, підтримувати свій настрій у відмінній формі та краще спати.

Як виявилося, один із найважливіших кроків, який ви можете зробити, коли мова заходить про покращення здоров’я мозку, – зробити здорове харчування пріоритетом. Їжа, яку ви їсте, впливає не лише на здоров’я вашого тіла; вони також може значно змінити ваше когнітивне функціонування, настрій і сон.

Здорове харчування загалом позитивно впливає на всі робочі процеси в організмі. Але є деякі продукти, які покращують саме роботу мозку. І про них розповіла дієтологиня Кетрін Джервасіо. За її словами, додавання жирної риби, горіхів і насіння в щоденний раціон є одним із способів підтримувати ефективну роботу вашого мозку після 40 років.

Який продукт корисний для мозку / Фото: Pexels

Риба є одним із найкорисніших продуктів харчування. Жирна риба, така як лосось і скумбрія, містить не тільки здорові жири, які можуть допомогти підтримувати ваше тіло у відмінній формі, але й може творити чудеса для вашої концентрації та настрою.

"Жирна риба багата омега-3 жирними кислотами, які підтримують здоров’я мозку та зменшують запалення", — пояснює Джервасіо. "Це може допомогти підняти настрій і зосередитися". Вона рекомендує розділяти жирну рибу на 2-3 прийоми їжі на тиждень. "Найкраще смажити її на грилі або запікати та їсти разом із салатами та іншими продуктами з високим вмістом клітковини", — каже вона.

Особливо корисно замінити червоне м’ясо рибою, оскільки червоне м’ясо може викликати запалення та негативно позначитися як на вашому тілі, так і на роботі мозку.

Що покращує роботу мозку / Фото: Pexels

Не забувайте також додавати горіхи та насіння. Незалежно від того, їсте ви їх з вівсяною кашою, посипаєте йогурт, заправляєте ними салати чи просто перекушуєте жменькою між прийманнями їжі, горіхи та насіння — це маленькі, але потужні продукти, користь яких не варто недооцінювати, особливо якщо ви думаєте про здоров’я вашого мозку.

Горіхи та насіння не тільки можуть дати вам енергії, підвищувати концентрацію уваги та захищати мозок від вікових змін, але й навіть допожуть вам краще спати. "Вони містять триптофан, який може значно покращує сон і працює разом із гормоном серотоніном", — пояснює Джервасіо.

Зрештою, ключем до підтримки вашого мозку в ідеальній формі є регулярне застосування низки корисних для мозку звичок, зокрема дотримання здорової дієти, багатої поживними речовинами, яка може творити чудеса як для вашого тіла, так і мозку. Якщо сумніваєтеся, заповніть свою морозильну камеру лососем, а комору – горіхами та насінням!

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