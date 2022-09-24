Онкохворі українці можуть отримати безоплатні послуги: перелік видів медичної допомоги

Програма медичних гарантій покриває усі найважливіші види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією на кожному етапі лікування, зокрема і лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах
Про це повідомила Національна служба здоров’я України.
Як отримати безплатно допомогу
- Щоб отримати медичну допомогу безоплатно, пацієнту потрібно взяти направлення сімейного або лікуючого лікаря, або переведення з іншого медзакладу. Якщо у пацієнта є встановлений діагноз, до свого лікуючого лікаря він звертається без направлення.
- Хворий може обирати заклад для лікування, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування.
- Вибрати потрібний заклад для лікування допоможуть оператори контакт-центру НСЗУ 16-77.
Загалом 65 медзакладів України уклали договір на лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в амбулаторних та стаціонарних умовах. З початку року допомогу отримали майже 19 тисяч пацієнтів.
Які безплатні послуги можуть отримувати онкохворі
Безоплатний перелік за пакетом лікування та супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями включає такі послуги:
- Діагностика та лікування пацієнтів з підтвердженим онкогематологічним або гематологічним захворюванням та пацієнтів у клініко-лабораторній ремісії в амбулаторних та стаціонарних умовах.
- Необхідні лабораторні дослідження. А саме: розгорнутий клінічний аналіз крові на автоматичному гематологічному аналізаторі; цитоморфологічне дослідження клітин крові; визначення групи крові та резус-фактору; біохімічний аналіз крові, глюкоза в цільній крові або сироватці крові; загальний аналіз сечі; патоморфологічні, цитологічні, молекулярно-генетичні, бактеріологічні та інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
- Необхідні інструментальні дослідження в амбулаторних та стаціонарних умовах пацієнтам з підтвердженим онкологічним діагнозом. Зокрема: магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням); рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові та інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
- Забезпечення лікарськими засобами, які МОЗ закуповує централізовано, лікам, закупленими коштом інших програм центрального та місцевого бюджетів, а також ліками з Нацпереліку та необхідними медичними виробами та витратними матеріалами.
- Проведення лікування методом еферентної терапії та/або із застосуванням аферезу клітин крові.
- Киснева підтримка.
- Цілодобове лікарське спостереження та медсестринський догляд за пацієнтами в стаціонарних умовах з можливістю проведення цілодобового моніторингу.
- Допомога в умовах інтенсивної терапії.
- Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування при наданні амбулаторної або стаціонарної медичної допомоги.
- Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
- Забезпечення необхідним дієтичним харчуванням в умовах стаціонару та інші.
Повний перелік обсягу послуг потрібно шукати за посиланням, оберіть пакет 29 «Лікування та супровід дорослих і дітей з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в амбулаторних та стаціонарних умовах», файл «Специфікація».
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