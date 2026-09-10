Онкологи радять відмовитися від популярної добавки до ранкової кави: чим її замінити

Кава / © pexels.com

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Лікарі назвали популярний ранковий продукт, який не варто вживати щодня, якщо ви прагнете знизити ризики для здоров’я. Йдеться про кавові вершки, особливо їхні молочні альтернативи з великою кількістю цукру та інших добавок.

Про це пише Parad.

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Для багатьох людей ранок починається з чашки кави з вершками або спеціальним кремером. Однак онкологи радять звернути увагу на його склад, адже деякі такі продукти містять небажані для організму компоненти.

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Медична онкологиня та колишня співробітниця Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) Асма Ділаварі зазначає, що кавові вершки самі по собі не є серйозною загрозою для здоров’я. Водночас вона не радить регулярно вживати, зокрема, немолочні кремери, у складі яких можуть бути гідрогенізовані олії, доданий цукор та підсолоджувачі.

Онколог і гематолог Джітеш Джоші також наголошує, що наразі немає переконливих доказів того, що кавові вершки, харчові добавки чи штучні підсолоджувачі безпосередньо спричиняють рак.

Водночас, за його словами, приводом для занепокоєння можуть бути трансжири, які містилися у деяких старих видах кремерів. Їх пов’язують із негативним впливом на серцево-судинну систему та помірним підвищенням ризику деяких видів раку.

Ще одна проблема — кавові вершки можуть належати до категорії ультраоброблених продуктів. Дослідження пов’язують надмірне споживання такої їжі з підвищеним ризиком колоректального та раку молочної залози, а також загальним ризиком розвитку онкологічних захворювань.

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Втім, лікарі підкреслюють: мова не про один конкретний продукт, який нібито викликає рак. Значно важливішим є загальний раціон і регулярне вживання великої кількості ультраобробленої та багатої на цукор їжі.

Чим замінити кавові вершки

Якщо ви не любите пити каву без добавок, фахівці радять обирати простіші альтернативи:

звичайне молоко або рослинне молоко без доданого цукру;

невелику кількість вершків або напіввершків;

вівсяне чи мигдальне молоко з мінімальною кількістю доданих олій та цукру.

При цьому сама кава, за словами Джоші, може мати навіть захисний ефект щодо деяких видів раку.

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Які продукти онкологи радять обмежити

Фахівці також рекомендують не зловживати:

переробленим м’ясом — беконом, сосисками, ковбасами та м’ясними нарізками;

червоним м’ясом;

алкоголем;

солодкими напоями.

Їхнє надмірне вживання пов’язують із ризиком розвитку, зокрема, колоректального раку, раку молочної залози, печінки, стравоходу та деяких пухлин голови й шиї.

Головна порада лікарів — робити основу раціону з якомога менш оброблених, натуральних продуктів і звертати увагу на склад того, що людина регулярно вживає.

Втім наведені рекомендації не означають, що одна чашка кави з кремером спричинить рак. Йдеться насамперед про довготривалі харчові звички та загальну якість раціону.

Раніше онкологи назвали п’ять правил, які можуть допомогти знизити ризик розвитку раку: відмова від тютюну та обмеження алкоголю, регулярні профілактичні обстеження, захист шкіри від сонця та здоровий спосіб життя. Водночас фахівці наголошують, що профілактика не дає абсолютної гарантії, але допомагає вчасно виявляти захворювання та зменшувати ризики.

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