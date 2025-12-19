Організм б’є на сполох: симптоми дефіциту заліза, які залишаються непоміченими

Симптоми анемії / © pixabay.com

Дефіцит заліза в організмі часто розвивається поступово, тому його симптоми легко не помітити або пояснити іншими причинами. Водночас саме нестача заліза є основною причиною залізодефіцитної анемії — найпоширенішої форми анемії у світі. За цього стану кров втрачає здатність повноцінно переносити кисень, а органи й тканини починають відчувати його нестачу.

TSN.ua проаналізував матеріали Healthline та Cleveland Clinic, щоб з’ясувати, як організм реагує на дефіцит заліза, які симптоми залізодефіцитної анемії виникають найчастіше та чому лікарі радять не ігнорувати навіть незначні зміни самопочуття.

Симптоми нестачі заліза

Залізо необхідне для утворення гемоглобіну — білка в еритроцитах, який доставляє кисень з легень до всіх клітин організму. Коли рівень заліза знижується, вироблення гемоглобіну сповільнюється. У результаті м’язи, мозок і внутрішні органи отримують менше кисню, а серце змушене працювати інтенсивніше, щоб компенсувати цей дефіцит.

Одним із найпоширеніших симптомів є постійна втома, яка не зникає після сну чи відпочинку. Вона виникає через кисневе голодування тканин і є однією з перших ознак анемії. Проблема полягає в тому, що втому часто пов’язують із напруженим графіком або стресом, тому дефіцит заліза може залишатися недіагностованим тривалий час.

Ще одна характерна ознака — блідість шкіри. Через зниження рівня гемоглобіну кров втрачає насичений червоний колір, що позначається на зовнішньому вигляді. Особливо показовою є блідість внутрішньої поверхні нижніх повік або складок долонь. Медичні огляди свідчать, що саме ці ділянки часто допомагають запідозрити анемію, хоча остаточний діагноз підтверджується лише аналізом крові.

При нестачі заліза може з’являтися задишка, навіть під час звичних фізичних навантажень — ходьби, підйому сходами або легкої роботи. Через зниження рівня кисню в крові організм намагається компенсувати це прискореним диханням. Такий симптом також не є специфічним і може виникати при інших захворюваннях, тому потребує медичного обстеження.

До поширених проявів належать і головні болі. Дослідження показують зв’язок між залізодефіцитною анемією та частими або хронічними головними болями, зокрема у жінок. Ймовірно, це пов’язано з порушенням постачання кисню до мозку, а також гормональними змінами.

При анемії люди можуть відчувати прискорене або нерегулярне серцебиття. Серцю доводиться перекачувати більше крові, щоб забезпечити органи киснем, що може призводити до тахікардії та відчуття «збоїв» у ритмі. У важчих випадках дефіцит заліза здатен погіршувати перебіг уже наявних серцево-судинних захворювань.

Зовнішні зміни також можуть сигналізувати про проблему. Сухе, ламке волосся та шкіра, а також посилене випадіння волосся пов’язані з недостатнім кровопостачанням і дефіцитом поживних речовин. Зміни можуть з’являтися поступово і часто не асоціюються з анемією.

Дефіцит заліза впливає і на слизові оболонки. У деяких людей спостерігаються набряк, болючість або печіння язика, сухість у роті, тріщини в куточках губ чи виразки в ротовій порожнині. Такі прояви можуть бути болісними й заважати прийому їжі.

Ще один симптом — синдром неспокійних ніг, за якого з’являється сильне бажання рухати ногами в стані спокою, особливо вночі. Це порушує сон і може погіршувати загальний стан. Медики пов’язують цей синдром зі зниженням рівня дофаміну, що може виникати на тлі дефіциту заліза.

На пізніших стадіях анемії змінюється стан нігтів. Спочатку вони стають ламкими, а згодом можуть набувати ложкоподібної форми — з увігнутим центром і піднятими краями. Такий симптом трапляється рідко, але є доволі показовим.

Серед менш поширених ознак — холодні руки та ноги, знижений апетит, часті інфекції, а також піка — тяга до нехарчових продуктів, зокрема льоду, крейди чи землі. Цей симптом частіше фіксують у вагітних і дітей.

Симптоми анемії в дітей та людей похилого віку

У дітей залізодефіцитна анемія може проявлятися блідістю, швидкою втомлюваністю, дратівливістю, прискореним пульсом і затримками розвитку. У людей похилого віку симптоми часто маскуються під вікові зміни — з’являються проблеми з концентрацією, м’язова слабкість і депресивні стани. Ускладнює ситуацію й те, що літні люди нерідко приймають препарати, які можуть знижувати засвоєння заліза або спричиняти приховану крововтрату.

Лікарі наголошують: за наявності симптомів дефіциту заліза необхідно звернутися до фахівця та здати аналізи крові. Без лікування залізодефіцитна анемія може призвести до серцевих ускладнень, підвищеної схильності до інфекцій і проблем під час вагітності. Тактика лікування залежить від причин і тяжкості стану та може включати зміну харчування, прийом препаратів заліза або внутрішньовенні інфузії.

