Ось чому люди похилого віку повинні мати кілька зайвих кілограмів: про це мало хто знає

Наявність зайвої ваги традиційно вважається шкідливою для здоров'я, втім, лікарі кажуть, що не все так однозначно.

Так, зайва вага може спричинити купу проблем і незручностей, особливо для людей похилого віку, бо жирові прошарки на тілі можуть ускладнювати пересування та провокувати розвиток купи захворювань. А організм літніх людей значно гірше дає раду таким проблемам. Проте деякі медичні фахівці зазначають, що кілька сантиметрів жирової тканини на їхньому тілі не зашкодять, а навпаки, будуть лише на користь. Розповідаємо, чим корисні зайві кілограми для людей похилого віку.

Яка користь зайвої ваги для людей літнього віку: роз’яснення лікарів

Деякі лікарі-ендокринологи запевняють, що зайві кілограми на тілі літніх людей можуть виконувати позитивні функції і навіть полегшувати життя.

За словами фахівців, особи похилого віку, які мають кілька зайвих кілограмів, менше страждають від переломів кісток. Кісткова тканина з віком стає крихкою, тому такі травми – це одна з найчастіших проблем зі здоров’ям у зрілому віці. А жир на животі та в ділянці стегон виконує функцію амортизації, що допомагає істотно знижувати шкоду, яку можна отримати під час падіння. Тому жирова тканина є своєрідною профілактикою остеопорозних переломів.

А ось зниження ваги в осіб літнього віку, як зазначають лікарі, повинне проходити під ретельним наглядом і контролем медиків. Якщо людина після 60 років хоче схуднути, треба обов’язково проходити відповідні обстеження і дотримуватися дієт під наглядом лікаря, адже надмірне і швидке зменшення підшкірного жирового шару може призвести до розвитку чи загострення вже наявних захворювань.

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