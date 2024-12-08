Ось із яких грибів ніколи не можна варити суп: вони виділяють отруту прямо в бульйон

Не слід готувати перезрілі гриби й ті, які росли біля дороги, вони мають у своєму складі найбільше небезпечних для здоров’я токсинів.

Розповідаємо, з яких грибів не варто варити суп, а які можна готувати.

Які гриби не можна додавати в суп, бо вони виділяють токсини

Медики попереджають, що деякі види грибів під час варіння активно виділяють отруйні речовини. До таких належать пластинчасті види – сироїжки, грузді, лисички та вовнянки. Воду, в яких варилися ці гриби, треба зливати, а їх краще додавати в салати, соуси чи смажити.

Ще одне табу для супів – це перестиглі гриби. Вони містять зіпсований білок, який погано перетравлюється. Окрім того, в них може бути присутня цвіль і одноклітинні паразити – амеби.

Також небезпечні для варіння гриби, які росли біля дороги. Вони накопичують важкі метали та різні отруйні речовини, особливо в капелюшках збираються токсини з опадів та вихлопних газів. Також ці гриби можуть мати радіоактивні елементи. А під час приготування ці отруйні речовини залишаються у бульйоні.

З яких грибів найкраще готувати супи

Найсмачніший грибний суп виходить із білих грибів, шампіньйонів, опеньок та маслюків. Після першого варіння гриби краще посмажити, щоб надати страві більш насиченого смаку й аромату.

Якщо гриби сушені, то перед їхнім приготуванням варто звернути увагу на деякі нюанси.

Пластинка капелюшка має бути цілісною, а товщина – не більшою ніж пів сантиметра. Гриб повинен бути невеликим з чіткими контурами пластинок капелюшків. Колір капелюшка має бути світло-коричневого відтінку. Нижня частина ніжки якісного гриба – рівна та неушкоджена.

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