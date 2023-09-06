Ось що з вами станеться, якщо ви їстимете 1 помідор на день

Якщо їсти по помідору кожного дня, ваше тіло омолодиться і позбудеться зайвої ваги, шкіра обличчя сяятиме, як після дорогих процедур.

Помідори – це безцінні помічники в омолодженні, боротьбі із зайвою вагою та проблемами зі шкірою. Якщо ви не знаєте, як швидко схуднути, їжте помідори. Коли виникають хвороби серця, у пригоді також стануть помідори. Маєте на шкірі обличчя висипання – і тут томати допоможуть. Щоб дізнатися, що станеться з вашим тілом, якщо ви їстимете один помідор на день – читайте далі.

Чим корисні помідори?

Якщо використовувати помідори для профілактики захворювань, омолодження та краси своєї шкіри, потрібно вживати плоди, які вже зазнали теплового оброблення. Оскільки в запечених, варених, в’ялених та обсмажених помідорах міститься найбільша частка лікопену. А це один із наймогутніших антиоксидантів, що має протионкологічну дію та нівелює зростання ракових клітин. За своїми властивостями лікопен перевершує в рази вітаміни С та Е, запобігаючи процесам старіння організму та шкіри. А ще помідори дуже корисні для профілактики хвороби серця.

Також варто зазначити, що не лише помідори, а й продукти, виготовлені з цих плодів, мають велику користь. Тому медики рекомендують кожного дня додавати до свого раціону томатну пасту, кетчуп, томатний сік і соуси з томатів. Щоб отримати найбільшу користь від сирих помідорів, експерти радять вживати їх у складі різноманітних овочевих салатів, заправлених оливковою олією.

Що станеться з тілом, якщо їсти 1 помідор на день?

Щоб ваш організм повністю оновився та отримав максимальну користь від помідорів, потрібно з’їдати на місяць не менше 20 штук. Лише один помідор на добу призведе до разючих змін вашого тіла та покращення здоров’я.

Ви зможете швидко схуднути. У вас на шкірі не буде висипань. Вирівняється тон шкіри обличчя, вона сяятиме, як після дорогих процедур. У вас зникнуть набряки тіла і ніг. Ви попередите онкологію. Вас не турбуватимуть хвороби серця. Ваш організм омолодиться на кілька років.

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