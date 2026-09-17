Ось що станеться з організмом, якщо їсти одне й те саме щодня

Не потрібно щодня готувати вишукані страви, щоб отримати різноманітний раціон / © pixabay.com

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Їсти одні й ті самі продукти щодня не обов’язково шкідливо, але це може призвести до дефіциту поживних речовин, якщо такий раціон не є повноцінним.

Про це пише видання marthastewart.

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Експерти зазначають, що повторюваний раціон може допомогти сформувати здорові харчові звички. Людині не потрібно щодня витрачати час на обдумування меню та приготування нових страв, що зменшує так звану «втому від ухвалення рішень».

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Крім того, однакове харчування значно спрощує процес планування і скорочує час перебування на кухні. Це особливо зручно для людей із насиченим графіком.

Водночас медики попереджають: постійне вживання одних і тих самих продуктів може призвести до дефіциту поживних речовин. Організму необхідні різні вітаміни та мінерали, які складно отримати з обмеженого набору продуктів.

Крім того, одноманітний раціон негативно впливає на здоров’я кишківника. Для нормального функціонування йому потрібне різноманіття корисних бактерій, яке формується завдяки різним продуктам у меню.

Навіть улюблені страви можуть стати нудними, якщо раціон не буде різноманітним. Їжа відіграє важливу роль у тому, щоб ви були фізично здоровими, але вона також відіграє важливу роль у тому, щоб ви також були психічно здоровими.

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Раніше повідомлялося, що деякі продукти містять поживні речовини та рослинні сполуки, які можуть підтримувати здорову роботу кровоносних судин і кровообіг. Серед них — буряк, листова зелень, ягоди, жирна риба, горіхи та бобові.

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