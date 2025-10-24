Ось що станеться з вашим тілом, якщо їсти яблука щодня

Вживання одного і більше яблука на день сприяє профілактиці багатьох захворювань / © Pixabay

Яблука є найбільш споживаними фруктами. Вони відомі своїми численними перевагами для здоров’я. Дослідження показують, що вживання яблук може поліпшити травлення і захистити від діабету і хвороб серця.

Про користь простого фрукта пише eatingwell.

Покращує травлення

Яблука є хорошим джерелом пектину — розчинної клітковини, яка покращує травлення. Пектин абсорбує воду в травному тракті, створюючи більш об’ємний і м’який стул, який легше відходить. Пектин також вважається пребіотиком, який стимулює ріст і активність корисних бактерій у кишечнику.

Профілактика серцево-судинних захворювань

Вживання від 100 до 150 г цільних яблук на день пов’язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань та зниженням артеріального тиску, загального та «поганого» холестерину, зменшенням запалення, а також з покращенням функції ендотелію судин.

Допоможе схуднути

У яблуках багато води і клітковини, але мало калорій, що допомагає контролювати вагу, зберігаючи відчуття ситості і скорочуючи споживання калорій.

Дослідження показують, що люди, які їдять по два яблука на день, мають на 36% менший ризик розвитку діабету другого типу, ніж люди, які споживають одне.

Зміцнити імунітет

У яблуках відносно багато вітаміну C- антиоксиданту, який допомагає імунній системі боротися з хворобами. Вітамін C допомагає поліпшити засвоєння заліза з рослинних продуктів і необхідний для виробництва колагену.

Фрукти також багаті фітохімічними речовинами, зокрема кверцетин, катехін, хлорогенову кислоту та епікатехін, які мають сильні антиоксидантні властивості.

Профілактика онкологічних захворювань

Тритерпени, крім антиоксидантного впливу, мають високий протипухлинний потенціал: вони активно вивчаються в онкології як потенційні профілактичні протиракові засоби. Крім того, є дані про участь фітостеринів у профілактиці плоскоклітинного раку шкіри та раку шийки матки.

Раніше ми писали про те, що організм не може сам виробляти вітамін С і не накопичує його, тому його необхідно щодня отримувати з їжею. Джерелами вітаміну С є овочі та фрукти. Де найбільше вітаміну С — читайте у новині.