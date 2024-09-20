Осліпла і залишилася з синцями: жінка шокувала виглядом після "супердози" вакцини – фото

Жінка заявила, що вона тимчасово осліпла і отримала сильні набряки та синці після того, як лікарі нібито змусили її зробити щеплення від рідкісного захворювання крові.

Про це повідомляє Daily Mail.

У січні Алексіс Лоренце поставили діагноз "Пароксизмальна нічна гемоглобінурія" (ПНГ). Це дуже рідкісне аутоімунне захворювання, яке трапляється в одному випадку на мільйон, через що її імунна система атакує власні еритроцити.

На початку цього місяця 23-річна дівчина поїхала до лікарні в Каліфорнії для переливання крові, щоб відновити пошкоджені клітини. Однак, за її словами, медики в UCI Medical заявили, що не нададуть їй лікування, якщо вона не зробить щеплення від правця, пневмонії та менінгіту в повному обсязі.

Алексіс Лоренце / Фото: Facebook

За словами Лоренце, через 10 хвилин після отримання уколів у неї потемніло в обох очах, щелепу стиснуло, і її почало нудити. Вона також зазнала крововиливів під шкірою та сильного набряку і тепер є однією з майже 14 000 американців, які повідомили про травми, спричинені вакцинами, до Програми компенсації травм, спричинених контрзаходами (CICP) Адміністрації з ресурсів та послуг охорони здоров'я.

Алексіс Лоренце / Фото: Facebook

Лікарі сказали, що "накликати біду", вводячи пацієнці стільки вакцин одночасно, коли у неї аутоімунний стан, такий як ПНГ. Вони кажуть, що це може спричинити дуже серйозну і потенційно смертельну реакцію. Це трапляється, коли імунна система надмірно реагує, що призводить до цитокінового шторму. Ці шторми можуть змусити організм атакувати здорові органи і перекрити їм кровопостачання, що призводить до потенційно незворотного пошкодження органів і смерті.

Однак вони зазначили, що малоймовірно, що інгредієнти вакцин відповідальні за стан Лоренце. Вони додали, що більш імовірно, що її хвороба не була стабільною і погіршилася через вакцини, оскільки вони можуть активувати імунну відповідь у людей з ПНГ.

Алексіс Лоренце / Фото: Facebook

Доктор Стюарт Фішер, лікар-терапевт з Нью-Йорка, розповів виданню: "Давати три вакцини – навіть одну – я вважаю трохи ризикованим".

Він додав, що, схоже, ПНГ реагує на вакцини, але він попередив, що передбачувана "супердоза" може бути особливо небезпечною для людей з цим захворюванням.

"Для людини з імунними захворюваннями це може бути катастрофічно", - сказав він.

Алексіс Лоренце / Фото: Facebook

Згідно з повідомленням батька Лоренце, Тодда, у Facebook, сім'я намагається перевезти її до приватної лікарні в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, сіамських близнючок зі спільною мозковою тканиною розділили під час ризикованої операції. Вона тривала 14 годин.

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