Отрута на тарілці: вчені назвали популярний продукт, який може бути небезпечним для здоров’я

Яка крупа може містити миш’як / © www.freepik.com/free-photo

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Як пояснюють фахівці, миш’як потрапляє до ґрунту й води через промислові викиди та надмірне застосування пестицидів. Тому рис, вирощений у забруднених районах, накопичує токсичну речовину, яка у великих кількостях негативно впливає на нирки, серце й може збільшувати ризик розвитку деяких видів раку.

Проте, експерти зазначають, що правильна підготовка і варіння крупи допомагає знизити ризики для здоров’я. Науковці радять:

гарно промивати рис перед приготуванням у декількох водах;

варити крупу у великому обсязі води упродовж 5 хвилин після закипання;

потім зливати воду, знову промивати рис і варити до готовності в чистій воді.

Також рекомендовано вживати білий рис, так як він містить менше миш’яку завдяки видаленню оболонки під час шліфування. А от у коричневому рисі токсичних речовин може бути значно більше.

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Яка ще може бути шкода рису для здоров’я

Підвищує рівень цукру в крові. Білий рис має високий глікемічний індекс, що означає швидке підвищення рівня глюкози після його вживання. Для людей із діабетом або порушенням обміну вуглеводів це може стати проблемою, оскільки регулярне споживання білого рису погіршує контроль над рівнем цукру.

Проблеми з кишківником. Оброблений рис майже не містить рослинної клітковини та харчових волокон, необхідних для здоров’я шлунково-кишкового тракту. Регулярне вживання такого продукту може спричинити закрепи, уповільнене травлення та нестачу поживних речовин в організмі.

Сприяє стрімкому набору зайвої ваги. Білий рис — дуже калорійний продукт, який швидко засвоюється організмом. Тому здатен спричиняти відчуття голоду вже через короткий проміжок часу після їжі. Це призводитиме до переїдання, що в довгостроковій перспективі сприятиме набору зайвої ваги, особливо за малорухливого способу життя.