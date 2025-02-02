"Оземпік" не для схуднення: лікар розповів, як насправді препарат впливає на організм

Вживання "Оземпіку" людьми, які не страждають на діабет дуже спірне, адже препарат був розроблений суто для корекції рівня глюкози при діабеті, зокрема 2 типу.

Про це в ефірі "КИЇВ 24" розповів дієтолог, лікар спортивної медицини, засновник "Дієт-центру здорового харчування" Олександр Кущ,

"Він (препарат "Оземпік" — ред.) не призначений для випадків коли людина може просто знизити калорійність, займатися спортом і досягнути бажаної ваги. Цей препарат взагалі не для швидкого схуднення", — відповів лікар.

Він уточнив, що передусім препарат "Оземпік" був розроблений для лікування цукрового діабету 2 типу. А вживання людьми, які просто мають зайву вагу, але не страждають на діабет, за словами лікаря, м'яко кажучи, дуже спірне.

"Цей препарат був розроблений дійсно суто для лікування і корекції рівня глюкози при таких станах, як преддіабет, цукровий діабет 2 типу... І його ефект для зниження ваги дійсно залежить від маркетингових прийомів, реклами зірок телебачення, кіно, але ми знаємо, що чарівної пігулки все рівно немає", — уточнив дієтолог.

Нагадаємо, "Оземпік" – це рецептурний препарат у вигляді ін’єкції, що у 2023 році став відомим завдяки ТікТоку і зіркам Голлівуду. За словами лікарки-терапевтки та дієтологині Олесі Добрянської, "Оземпік" — не для схуднення. Він впливає на центр голоду і насичення. Це перше. І друге — він сповільнює шлунковий, кишковий тракт. Тобто, він імітує природні гормони інкретини.

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