П'ять лінз за одним оком: лікарі випадково зробили шокувальне відкриття – фото

Команда китайських пластичних хірургів нещодавно повідомила про перший дивний випадок із 33-річною жінкою, яка загубила щонайменше п'ять контактних лінз за лівим оком.

Про це пише Oddity Central.

Пацієнтка прибула до лікарні пластичної хірургії Китайської академії медичних наук у Пекіні для лікування геміфаціальної атрофії з метою покращення симетрії обличчя. Початковий огляд показав, що ліва сторона її обличчя була атрофована, а ліве очне яблуко злегка запало.

Після ретельного обстеження обличчя жінки, медична команда вирішила застосувати аутологічне пересадження жиру, щоб пом'якшити наслідки її стану. Але вони не очікували, що під час процедури за очним яблуком знайдуть не одну, а цілих п'ять різних контактних лінз.

Медики знайшли п'ять лінз за оком жінки

Пацієнтка розповіла лікарям, що за останні декілька місяців втратила декілька контактних лінз, але ніколи не думала, що вони застрягли в її оці.

Китаянка носила контактні лінзи протягом декількох років, і геміфаціальна атрофія створила достатньо місця для того, щоб вони зникли. Геміфаціальна атрофія – це стан, за якого жирова тканина всередині ока атрофується і очне яблуко зменшується. Коли жінці ввели жир за око, він виштовхнув п'ять різних контактних лінз, які, як вона думала, випадково випали.

"На щастя, у цьому випадку не було жодних проблем, спричинених контактними лінзами, що залишилися в його очах", - зазначили медики. "Але якби вони залишалися на очах протягом тривалого часу, ризик побічних ефектів, таких як рани рогівки і мікробні інфекції, збільшився б".

Медики знайшли п'ять лінз за оком жінки

Цей дивний випадок привернув увагу офтальмологів та інших медичних спільнот, оскільки, як повідомляється, це "перший випадок, в якому було підтверджено, що декілька контактних лінз були заховані всередині кон'юнктиви".

Нагадаємо, чоловік встромив у пеніс дві великі голки і вони опинилися у сідницях. У тілі китайця також було виявлено 10 маленьких сталевих кульок.

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