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П'ять міфів про надання домедичної допомоги: як правильно накладати турнікет та зупиняти кровотечу

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П'ять міфів про надання домедичної допомоги: як правильно накладати турнікет та зупиняти кровотечу

Кровотеча - перша допомога

Кровотеча за допомогою турнікета зупиняється при стисканні м'язів.

МОЗ публікує основні помилки, яких припускаються під час надання домедичної допомоги у випадку накладення джгута (турнікета) та зупинки кровотеч.

Перш за все, ніколи не послаблюйте джгут  Це небезпечно для життя постраждалого, повідомляють фахівці. 

Послаблення турнікета може призвести до критичної втрати крові.

МОЗ / ©
МОЗ

Уважно прочитайте інструкцію. Необхідно подбати про пораненого, поки його доправлять до лікарні.

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За інформацією лікарів, кровотеча за допомогою турнікета зупиняється при стисканні м'язів.

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Джгут завжди можна буде зняти та замінити на інший засіб.

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Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України розповів також про те, яка наразі ситуація з інфекційними захворюваннями в Україні.

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