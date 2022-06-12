П'ять міфів про надання домедичної допомоги: як правильно накладати турнікет та зупиняти кровотечу

П'ять міфів про надання домедичної допомоги: як правильно накладати турнікет та зупиняти кровотечу

Кровотеча за допомогою турнікета зупиняється при стисканні м'язів.

МОЗ публікує основні помилки, яких припускаються під час надання домедичної допомоги у випадку накладення джгута (турнікета) та зупинки кровотеч.

Перш за все, ніколи не послаблюйте джгут Це небезпечно для життя постраждалого, повідомляють фахівці.

Послаблення турнікета може призвести до критичної втрати крові.

МОЗ

Уважно прочитайте інструкцію. Необхідно подбати про пораненого, поки його доправлять до лікарні.

За інформацією лікарів, кровотеча за допомогою турнікета зупиняється при стисканні м'язів.

Джгут завжди можна буде зняти та замінити на інший засіб.

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