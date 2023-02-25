П'ять простих кроків: лікарка розповідає, як швидко відновитися після антибіотиків

Лікарі вважають — навіть якщо ви приймали пробіотики під час лікування антибіотиками, цього може виявитися недостатньо. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як відновити організм після приймання антибіотиків.

Приймання антибіотиків: наслідки, час виведення, призначення

Антибіотики — група препаратів, які допомагають знищувати бактерії. Під час їхнього вживання знищуються небезпечні, хвороботворні бактерії. Однак, разом з ними також і ті, які є корисними для нашого здоров'я. Навіть якщо терапія тривала недовго, кількість та склад мікроорганізмів, що населяють травний тракт, змінюється.

За словами терапевтки Йоанни Тронь, місце корисних бактерій посідають патогенні мікроорганізми, а відновлення організму після терапії може тривати дуже довго: тижні, місяці чи навіть роки. Тому під час приймання антибіотиків лікарі радять додатково пити пробіотики, а після цього обов'язково подбати про відновлення кишкової мікрофлори.

Наслідки приймання антибіотиків досить серйозні: від порушення травлення, всмоктування до розвитку діареї, запорів та небезпечних кишкових інфекцій. Саме тому дуже важливо після антибіотиків відновити корисну мікрофлору. Час виведення антибіотика з організму залежить від того, де саме він концентрується та яку хімічну структуру має.

Ось п'ять простих кроків, які, на думку терапевтки, допоможуть швидко відновитися після антибіотиків.

Пребіотики

Вони є найважливішою їжею для корисних бактерій, які живуть в нашому кишківнику. В них не міститься жодних мікроорганізмів, а лише є речовини, які допомагають стимулювати їх роботу та зростання.

Йоанна рекомендує після приймання антибіотиків обов'язково додати до свого раціону банани, черешні та інші ягоди, цикорій, топінамбур, зелені листові рослини, листову капусту, спаржу, цибулю та артишоки. Саме вони є найкращим природним джерелом пребіотиків.

Пробіотики

Після терапії антибіотиками потрібно продовжувати приймати пробіотики. Терапевтка вказує, що можна використовувати як лікарські засоби, більшість з яких є добавками, так і природні пробіотики. Спеціальні медикаменти допомагають подолати слабкість після антибіотиків, а також позитивно впливають на травний тракт, запобігають розвитку діареї та запорів, які часто з'являються після приймання ліків.

Також після закінчення терапії можна додати до свого раціону деякі продукти, які є природними пробіотиками. Зокрема, квашенину, кефір.

Фізична активність

Хоча людина часто відчуває слабкість після антибіотиків, не потрібно відмовлятися від руху. Наприклад, можна щодня неквапливо прогулюватися на свіжому повітрі. Кишковим бактеріям "подобається", коли ми рухаємося, тому правильна кількість вправ дуже важлива. Якщо збільшити фізичну активність, можна також збільшити і кількість корисних бактерій.

Легка дієта

Часто після приймання антибіотиків у пацієнтів відбувається порушення апетиту: їжа має неприємний смак, бажання щось з'їсти пропадає, а шлунок може "хворіти" після звичного обіду. Тому, щоб швидко відновитися після антибіотиків, важлива легка дієта.

Зруйнований антибіотиками організм, насамперед, потребує вітамінів А та С, групи В. Зверніть особливу увагу на продукти, які містять велику кількість ненасичених жирних кислот (лосось, горіхи, форель, авокадо, мигдальне і арахісове масло, сардини, арахісова та оливкова олії, оселедець. Вони допоможуть зміцнити імунітет.

Відмова від цукру

Цукор має шкідливий вплив на організм. А через приймання антибіотиків може розвиватися молочниця, розвитку якої сприяє саме дієта з великим вмістом цукру. Тому не варто заїдати стрес від ліків печивом або шоколадом. Краще на деякий час відмовитися від цих продуктів, щоб відновити мікрофлору після антибіотиків.

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