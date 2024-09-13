Пацієнт зробив рентген стегна і випадково виявив, що його пеніс перетворюється на кістку

Чоловік звернувся до медиків після падіння та дізнався, що його пеніс перетворюється на кістку.

Про це пише LADbible.

63-річний чоловік прийшов до нью-йоркської лікарні в очікуванні медичного огляду після того, як відчув біль у лівому коліні після падіння на тротуар, коли йшов з палицею.

Заперечуючи, що він отримав травму голови або знепритомнів, він сказав, що може встати з деякою допомогою, але почав відчувати дискомфорт у коліні ще до того, як з'явився у відділенні невідкладної допомоги.

На першому рентгенівському знімку лікарі шукали переломи в області стегна пацієнта, які могли спричинити біль у лівому коліні. Однак вони знайшли щось набагато більш несподіване і набагато химерніше, ніж вони сподівалися.

Виявилося, що чоловік, який в минулому страждав на алкоголізм, має "надзвичайно рідкісне" захворювання, яке називається окостеніння пеніса.

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Як описали лікарі у своєму звіті, його пеніс ставав "екстраскелетною кісткою" – тривожний діагноз, який означав, що в його статевому члені накопичується кісткоподібна кальцифікація.

Медичний експерт описав це як "обширну, бляшкоподібну кальцифікацію вздовж очікуваного розподілу статевого члена", оскільки солі кальцію накопичилися в м'яких тканинах вздовж стовбура його статевого члена, що було чітко видно на рентгенівських знімках.

В історії хвороби та у звіті про випадки урологічних захворювань було зафіксовано менше 40 випадків. У пацієнта не було інших симптомів, характерних для цього захворювання, таких як виділення або набряк. Але після встановлення діагнозу не було проведено жодних подальших обстежень, і він вирішив покинути лікарню всупереч наданим рекомендаціям, а медичні фахівці не призначили йому жодного лікування.

У звіті про випадок зазначено, що "існують варіанти медикаментозного та хірургічного лікування в залежності від ступеня окостеніння та симптомів".

Лікування захворювання також залежить від ступеня окостеніння та симптомів, які виявляє пацієнт, оскільки безсимптомним пацієнтам зазвичай не призначають лікування і рекомендують спостерігати за своїм самопочуттям.

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Біль у ділянці пеніса можна лікувати за допомогою пероральних анальгетиків, місцевих препаратів, інтралізіонних ін'єкцій, механічного розтягування або вакуумних пристроїв, а також екстракорпоральної ударно-хвильової терапії.

Більш серйозний біль або еректильну дисфункцію (ЕД) можна лікувати хірургічним шляхом за допомогою надувного протеза пеніса (IPP), спеціально призначеного для випадків ЕД.

За даними Science Alert, найпоширенішою причиною окостеніння статевого члена є хвороба Пейроні, за якої всередині пеніса утворюється фіброзна рубцева тканина. Іншими причинами можуть бути травми, захворювання нирок на пізніх стадіях та інші стани, які спричиняють накопичення кальцію в організмі.

Нагадаємо, чоловік так багато пив алкоголю, що його пеніс згнив. Причиною була гангрена, яка розвинулася через надмірне вживання алкоголю.

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