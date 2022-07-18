Пацієнтам із важкими травмами та опіками з Вінниці нададуть медичну допомогу за кордоном

У першу чергу йдеться про тих, хто має складні опікові травми.

Пацієнтам із важкими травмами та опіками, які вони отримали внаслідок ракетного удару по центру Вінниці, нададуть медичну допомогу за кордоном.

Про це повідомили у МОЗ.

Наразі таких постраждалих транспортували до Першого територіального медичного об’єднання Львова, де їх стан стабілізують та підготують до подальшої евакуації до Польщі.

У першу чергу йдеться про тих, хто має складні опікові травми.

Транспортування пацієнтів здійснюється за програмою медичної евакуації із залученням бригад Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, у Львові українські лікарі разом із британськими колегами врятували пацієнта від ампутації, пересадивши йому зі стегна на гомілку "клапоть" тканини розміром в 15 см.

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