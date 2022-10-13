Паліативна допомога: у яких випадках її надають безкоштовно

Паліативна допомога допомагає людям, які зіткнулися з важким чи невиліковним захворюваннями, покращити якість життя.

Національна служба здоров'я України роз’яснює, як отримати паліативну допомогу безкоштовно.

Паліативна допомога входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнта, повідомляють у НСЗУ.

Національна служба оплачує паліативну допомогу у стаціонарі та мобільну - за місцем перебування пацієнта.

"У 2021 році НСЗУ заплатила за паліативну допомогу 1,6 млрд грн. А з початку 2020 року - 2,4 млрд грн", - повідомили фахівці.

Фото: ТСН.ua

Що входить у паліативну допомогу

Паліатив, окрім знеболення, включає спостереження за пацієнтом, турботу про його психологічний стан, правильне харчування, необхідні аналізи та обстеження, реабілітацію.

Йдеться про раннє виявлення симптомів і полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, психологічну підтримку пацієнта та його рідних.

Пацієнти можуть отримати паліативну допомогу без прив’язки до місця реєстрації чи проживання. Це стосується і людей, що переїхали через бойові дії. Паліативну допомогу вони можуть отримати у будь-якому медичному закладі країни, який надає такі послуги за договором з НСЗУ.

З медичного погляду у процес паліативної допомоги має бути залучений сімейний лікар – він оцінює потребу пацієнта у паліативній допомозі і видає направлення.

Надання первинної медичної допомоги передбачає і оцінку ступеня болю, і лікування больового синдрому, і призначення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Цю допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати у будь-якого сімейного лікаря, без укладення з ним декларації.

Як отримати мобільну, або стаціонарну паліативну допомогу у новому місці перебування

Щоб отримати мобільну, або стаціонарну паліативну допомогу у новому місці перебування, потрібне направлення від сімейного лікаря чи іншого лікаря-спеціаліста, або ж переведення пацієнта з іншого медзакладу.

Якщо з сімейним лікарем, з яким пацієнт уклав декларацію є зв'язок, направлення він може виписати дистанційно телефоном.

Якщо зв’язку немає, направлення для людини, яка переїхала через бойові дії, може виписати будь-який сімейний лікар, незалежно від того, чи підписана з ним декларація у пацієнта. Людина може звернутися за направленням у найближчий заклад первинної допомоги. Адреси закладів у вашому регіоні підкажуть за телефоном контакт-центру 16-77.

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За цим же номером нададуть інформацію про те, в яких закладах у вашому місті можна отримати паліативну допомогу, маючи направлення. Пацієнт може обирати, де він хоче отримувати послугу - у стаціонарі, чи вдома від мобільної паліативної бригади.

В стаціонарі або вдома пацієнт отримує безоплатно:

лікування симптомів захворювання;

ефективне знеболення;

дихальну підтримку та медичне харчування;

психологічну допомогу;

навчання родини догляду за людиною та запобіганню ускладнень.

Мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менше ніж один раз на тиждень, це може бути як безпосередній візит, так і дистанційне спілкування. Такі заклади повинні мати цілодобовий контактний номер для своїх пацієнтів.

Мобільні бригади забирають біоматеріал для аналізів та відвозять його в лабораторію, спостерігають за пацієнтом, який перебуває вдома на кисневій терапії чи респіраторній підтримці, за потреби роблять електрокардіографію та УЗД.

Тобто паліативні мобільні бригади надають майже всі ті самі послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.

Знеболювальні препарати: як отримати

Щодо знеболювальних препаратів, то рецепт на опіоїдні анальгетики для паліативних пацієнтів може виписати як вузький спеціаліст, наприклад, онколог, у якого спостерігається пацієнт, так і сімейний лікар. Крім того, право призначати та виписувати рецепти на наркотичні засоби мають медичні працівники мобільної паліативної бригади.

Препарати для знеболення є важливою складовою паліативної допомоги. Тому у 2023 році Національна служба здоров’я України планує почати реімбурсацію цих препаратів.

Щоб пацієнти змогли їх отримувати безоплатно або з невеликою доплатою та за зрозумілим маршрутом, так як зараз "Доступні ліки".

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як уникнути вигорання та запобігти депресії.

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