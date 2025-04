Паличка від льодяника застрягла в мозку 6-річного хлопчика: як це сталося і закінчилося (фото)

Реклама

Бамбукова паличка від льодяника застрягла в мозку шестирічного хлопчика після того, як він впав із цукеркою в роті. Моторошний інцидент стався у Китаї.

Як повідомляє Need To Know палиця проникла в рот Сяо Чжу, пройшла до основи черепа і досягла мозку.

Його мама була надзвичайно стурбована криками сина і негайно відвезла його до лікарні.

Комп’ютерна томографія показала, що бамбукова палиця довжиною 12 см проткнула одну з вен Сяо.

У мозку дитини застрягла паличка

Його перевели до відділення нейрохірургії, де йому негайно зробили операцію, під час якої палицю успішно видалили.

На щастя, всі неврологічні функції дитини були збережені.

Го Шаолей, доцент кафедри нейрохірургії в лікарні, сказав, що ризик складної операції, яку зробили Сяо, надзвичайно високий. Необережність під час процедури може призвести до масивної кровотечі або незворотного пошкодження тканин мозку.

Хірург оперував обережно, уникаючи важливих нервів і кровоносних судин. Ускладнень у вигляді кровотечі чи внутрішньочерепної інфекції не було.

Довжина палички - 12 см

Після інциденту, який стався 26 березня, Сяо виписали та відправили додому.

Лікар нагадав батькам, що нещасні випадки дуже ймовірні, коли діти бігають або граються з гострими предметами в роті. Він також порадив батькам навчитися надавати першу допомогу.

