Пам’ятка для онкопацієнта: що потрібно зробити перед переїздом в інший регіон для лікування

Пам’ятка для онкопацієнта: що потрібно зробити перед переїздом в інший регіон для лікування

Роз’яснення НСЗУ.

Попри війну в Україні працює програма медичних гарантій, яка покриває витрати пацієнта з онкологією на всіх етапах лікування – від ранньої діагностики та консультацій лікаря до операцій та хіміо- чи радіо-терапії.

Завдяки транфсормації системи охорони здоров'я пацієнти в Україні можуть отримати медичну допомогу незалежно від місця проживання чи реєстрації, передає Національна служба здоров'я України.

Якщо людина переїхала до іншого міста, вона може лікуватися в медзакладі за місцем перебування безоплатно.

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На варто звернути увагу пацієнту з онкологією перед переїздом в інший регіон для лікування?

Зʼясуйте в контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77, в яких регіонах наразі працюють онкозаклади.

Оберіть заклади в зручних для вас регіонах та зателефонуйте туди. Дізнайтесь, чи проводять вони потрібні процедури і за яким графіком працюють.

Пацієнти з онкологією можуть отримати безоплатно у медичному закладі дороговартісні препарати, які закуповує держава. Дізнайтесь на сайті Міністерства охорони здоров'я України moz.gov.ua в розділі “Закупівлі ліків” про закупівлю потрібних вам препаратів для лікування онкології. Для цього оберіть в фільтрах на сайті МОЗ рік, напрям (доросла або дитяча онкологія) та препарати. Перевірити, чи є ці ліки у медзакладі, можна на сайті Єліки eliky.in.ua. Ще один спосіб дізнатися, чи є ліки в лікарнях, перевірити на сайті місцевої влади в розділі охорони здоров'я.

Онкоцентри можуть перерозподіляти ліки, які закуповує держава, між собою. Тобто, якщо пацієнт одного онкоцентру потребує якихось ліків, а в центрі їх немає , керівник може звернутися до колег з інших закладів і попросити перерозподілити залишок ліків.

Окрім специфічних дороговартісних препаратів, пацієнти у стаціонарі забезпечуються безоплатними ліками, що включені до Національного переліку. Це базовий перелік основних лікарських засобів. Перевірити, чи є ці ліки у медзакладі також можна на сайті Єліки, або на сайтах органів місцевої влади чи лікарень.

Перевірте, що саме оплачує держава медичним закладам в рамках Програми медичних гарантій, щоб точно знати свої права.

Наприклад, при проведенні ранньої діагностики онкології, окрім досліджень, покриваються консультації фахівців, знеболення, витратні матеріали тощо.

При радіо- або хіміотерапії – лабораторні та інструментальні дослідження, реабілітація, інтенсивна терапія, знеболення, ліки з Нацпереліку та препарати для лікування онкології.

При проведенні операцій безоплатними також є консультації лікаря, лабораторні та інструментальні дослідження, знеболення та ліки з Нацпереліку і за державними програмами закупівель.

При підозрі на онкологію пацієнт має право на безоплатну діагностику: лабораторні аналізи та інструментальні дослідження. Наприклад аналіз крові, спинномозкової рідини, УЗД, рентген, ендоскопічні дослідження, МРТ і КТ, в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням та інші.

Крім того, програма медичних гарантій покриває паліативну допомогу – амбулаторну та стаціонарну.

Повний перелік послуг є на сайті НСЗУ у розділі Вимоги ПМГ 2022 у файлі “Специфікації” до кожного із пакетів медичних послуг.

Подбайте про особисті речі, які знадобляться як в лікарні під час стаціонарного лікування або операції.

Щоб потрапити на лікування у медзаклад в іншому регіоні, може знадобитися направлення від вашого лікуючого лікаря.

Памʼятайте, що вчасне лікування рятує життя.

Нагадаємо, контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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