Паморочиться голова, коли встаєте: про що вас може попереджати організм

Чому паморочиться голова після вставання: можливі причини / © www.credits

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Запаморочення, потемніння або розмитість перед очима, слабкість чи відчуття, що ось-ось знепритомнієте, іноді виникають буквально за кілька секунд після підйому з ліжка або стільця. Якщо це трапляється регулярно саме після зміни положення тіла, однією з можливих причин може бути ортостатична гіпотензія — зниження артеріального тиску під час вставання.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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Разове запаморочення після різкого підйому не обов’язково свідчить про проблеми зі здоров’ям. Таку реакцію можуть спровокувати нестача рідини, спека або різке вставання після тривалого сидіння чи лежання. Однак на повторювані епізоди, особливо якщо до них додаються слабкість, порушення зору або непритомність, фахівці радять звернути увагу.

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Чому після вставання може падати тиск

Коли людина підводиться з положення лежачи або сидячи, під дією сили тяжіння частина крові тимчасово переміщується до ніг і ділянки живота. Через це до серця повертається менше крові, що може спричинити зниження артеріального тиску.

Здоровий організм зазвичай швидко пристосовується до такої зміни. Спеціальні рецептори фіксують коливання тиску, після чого серцебиття прискорюється, а кровоносні судини звужуються. Завдяки цьому тиск стабілізується, а мозок продовжує отримувати необхідне кровопостачання.

За ортостатичної гіпотензії цей механізм адаптації з певних причин працює недостатньо ефективно. Після вставання тиск падає сильніше, ніж зазвичай, а приплив крові до мозку тимчасово зменшується. Саме тоді людина може відчути запаморочення, нестійкість або наближення непритомності.

Не лише запаморочення: які симптоми можуть виникати

Найтиповішою ознакою є запаморочення після вставання, однак прояви цим не обмежуються. Можуть виникати розмитість або потемніння перед очима, слабкість, втома та сплутаність свідомості. У тяжчих випадках людина може втратити свідомість.

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Зазвичай такі симптоми нетривалі й часто минають протягом кількох хвилин. Важливо звертати увагу на обставини їхньої появи. Якщо голова починає паморочитися саме після підйому з ліжка чи стільця, а після повернення в положення сидячи або лежачи стан швидко поліпшується, про це варто повідомити лікарю під час обстеження.

Водночас саме собою запаморочення не означає, що людина має ортостатичну гіпотензію. Подібний симптом може виникати через анемію, низький рівень цукру в крові, порушення серцевого ритму, захворювання внутрішнього вуха, приймання певних препаратів та інші стани.

Зневоднення може спричинити падіння тиску

Однією з відносно простих причин запаморочення після вставання може бути нестача рідини. Через зневоднення зменшується об’єм циркулюючої крові, тому організму може бути складніше підтримувати стабільний артеріальний тиск після зміни положення тіла.

До втрати рідини можуть призвести блювання, сильна діарея, лихоманка, недостатнє пиття або інтенсивне потовиділення під час фізичних навантажень. Навіть легке зневоднення здатне супроводжуватися слабкістю, втомою та запамороченням.

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Особливо це актуально під час спеки, коли людина більше пітніє. Якщо вона недостатньо пила, а потім різко підвелася після тривалого сидіння, ймовірність короткочасного запаморочення може бути вищою.

Проте регулярні симптоми не варто автоматично пояснювати лише нестачею води, особливо якщо вони не зникають за достатнього споживання рідини.

Причиною можуть бути ліки

Ризик ортостатичної гіпотензії можуть збільшувати деякі препарати. Серед них — окремі засоби для зниження артеріального тиску та лікування серцевих захворювань, зокрема діуретики, альфа- і бета-блокатори, блокатори кальцієвих каналів, інгібітори АПФ та нітрати.

Також проблема може бути пов’язана з деякими препаратами проти хвороби Паркінсона, антидепресантами, антипсихотичними засобами, міорелаксантами, препаратами для лікування еректильної дисфункції та деякими сильними знеболювальними.

Якщо запаморочення під час вставання з’явилося після початку приймання нового препарату або зміни його дозування, про це варто повідомити лікарю. Самостійно припиняти лікування чи змінювати дозу не слід.

Які захворювання можуть бути пов’язані з проблемою

Ортостатична гіпотензія іноді виникає на тлі серцево-судинних проблем. Підтримання тиску після вставання потребує швидкої реакції серця, однак деякі захворювання можуть ускладнювати цей процес. Серед можливих чинників — дуже низька частота серцевих скорочень, проблеми із серцевими клапанами, серцева недостатність або перенесений інфаркт.

Впливати на регулювання артеріального тиску може й діабет. З часом він здатний пошкоджувати нерви, які беруть участь у роботі вегетативної нервової системи та контролі тиску.

Подібні порушення можуть виникати і за деяких неврологічних захворювань, серед яких хвороба Паркінсона, деменція з тільцями Леві, полісистемна атрофія, окремі захворювання вегетативної нервової системи та амілоїдоз. Водночас саме запаморочення після вставання не означає наявності одного з цих захворювань — це лише можливі причини, які можуть враховувати під час обстеження.

Серед інших чинників називають гормональні порушення, зокрема проблеми зі щитовидною залозою, недостатність надниркових залоз, хворобу Аддісона, а також низький рівень цукру в крові.

Хто має вищий ризик

Ортостатична гіпотензія частіше трапляється у людей віком понад 65 років. З віком механізми, які допомагають швидко регулювати артеріальний тиск, можуть працювати повільніше.

Для літніх людей запаморочення та непритомність становлять додаткову небезпеку через ризик падіння. Воно, своєю чергою, може закінчитися переломом або іншою травмою.

Збільшувати ймовірність проблеми може й тривалий постільний режим. Після кількох тижнів малорухомості через хворобу або травму людина може частіше відчувати слабкість і падіння тиску після вставання.

Як визначають ортостатичну гіпотензію

Одним із важливих етапів обстеження є вимірювання артеріального тиску в різних положеннях. Спочатку його можуть перевірити, коли людина лежить або сидить, а потім повторити вимірювання після вставання.

Значущою ознакою зазвичай вважають зниження систолічного, тобто верхнього, тиску щонайменше на 20 мм рт. ст. або діастолічного, тобто нижнього, щонайменше на 10 мм рт. ст. протягом кількох хвилин після вставання.

Однак самого факту падіння тиску недостатньо — важливо встановити його причину. Для цього лікар може переглянути препарати, які приймає людина, призначити аналізи крові, зокрема для виявлення анемії або низького рівня цукру, а за потреби — додаткові кардіологічні чи неврологічні обстеження.

Що робити, якщо паморочиться голова після вставання

За легких проявів може допомогти повільна зміна положення тіла. Після пробудження не варто одразу різко вставати: спочатку можна сісти на край ліжка, трохи зачекати й лише потім підвестися.

Якщо запаморочення вже почалося, не слід намагатися продовжувати йти. Краще сісти або знову лягти й зачекати, доки стан не поліпшиться. Це також знижує ризик падіння та травмування.

Важливим є достатнє споживання рідини, особливо якщо симптоми посилюються через зневоднення. Алкоголь може погіршувати прояви ортостатичної гіпотензії, тому його рекомендують уникати або обмежувати.

Водночас самостійно збільшувати кількість солі в раціоні не варто. Хоча в окремих випадках лікар може рекомендувати більше солі, її надлишок здатний бути шкідливим, зокрема за певних серцево-судинних захворювань.

Коли потрібно звертатися по допомогу

Якщо запаморочення після вставання трапляється рідко та має очевидний зв’язок зі спекою, недостатнім споживанням рідини або тривалим сидінням, воно не обов’язково свідчить про захворювання. Однак регулярні епізоди, які впливають на повсякденне життя, варто обговорити з лікарем.

Особливої уваги потребує непритомність. Навіть короткочасна втрата свідомості може бути приводом для медичного обстеження, особливо якщо раніше такого не траплялося.

Невідкладна медична допомога потрібна, якщо сильне запаморочення супроводжується болем у грудях, задишкою, прискореним або нерегулярним серцебиттям, односторонньою слабкістю чи втратою чутливості, порушенням мовлення, сплутаністю свідомості, непритомністю, судомами, раптовою зміною слуху або дуже сильним головним болем.

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