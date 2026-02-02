Паразити атакують статеві органи: хворобу можна підхопити під час контакту з водою

Паразити під шкірою людини / © Newsflash

Людство опинилося перед новою загрозою: паразитарна хвороба, яку раніше вважали проблемою лише тропічних країн, мутує та захоплює нові території. Йдеться про шистосомоз — недугу, що роками може руйнувати організм зсередини, залишаючись непоміченою.

За даними ВООЗ, ситуація вже набула масштабу глобальної загрози. Наразі лікування потребують близько 250 мільйонів людей у 78 країнах світу. Про це йдеться у статті BBC.

Підступний механізм: як паразит проникає в тіло

Шистосомоз, або «молюскова гарячка», передається через контакт із прісною водою. Механізм зараження нагадує сценарій фільму жахів:

Личинки, які переносять прісноводні равлики, виділяють спеціальні ферменти, що буквально розчиняють шкіру людини для проникнення всередину.

Потрапивши в кровообіг, паразити розвиваються в дорослих особин і оселяються в судинах.

Самиці відкладають тисячі яєць. Ті, що не виводяться з організму, застрягають у тканинах печінки, легень та органів малого таза. Імунна система, намагаючись атакувати чужорідні об’єкти, починає знищувати власні здорові органи.

Нова загроза: гібридні мутанти

Головна тривога вчених зараз зосереджена на гібридизації. Професорка Джанеліса Мусая з Малаві виявила, що людські та тваринні види паразитів почали схрещуватися.

Це створює дві критичні проблеми:

Стійкість: нові форми можуть бути менш вразливими до стандартних ліків. Складність контролю: гібриди можуть циркулювати між людьми та тваринами одночасно, що робить повне викорінення хвороби майже неможливим.

Дослідження показали, що 7% виявлених паразитів уже є гібридами, і це, на думку вчених, лише «верхівка айсберга».

Удар по репродуктивній системі

Особливо небезпечним є урогенітальний шистосомоз. Паразити обирають своєю мішенню статеві органи, що призводить до:

Хронічних болів та безпліддя.

Підвищеного ризику зараження ВІЛ.

Онкологічних захворювань.

Для жінок у країнах, де репродуктивна функція є основою соціального статусу, ця хвороба стає особистою трагедією. Часто симптоми шистосомозу помилково приймають за звичайні венеричні інфекції, що затримує правильне лікування.

Чи загрожує це Європі?

Попри те, що епіцентром залишається Африка, випадки зараження вже фіксуються в Китаї, Індонезії та навіть у південній Європі. Зміна клімату, активний туризм та міграція сприяють тому, що теплолюбні равлики-переносники освоюють нові водойми.

Прогноз та виклики

ВООЗ звітує про значні успіхи: з 2006 року завдяки масовому лікуванню поширеність хвороби впала на 60%. Проте прогрес під загрозою — фінансування програм боротьби з паразитами скоротилося на 41% за останні п’ять років.

Вчені закликають діяти на випередження, поки мутовані гібриди не витіснили звичайні форми та не стали новою неконтрольованою пандемією.

