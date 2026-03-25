Пастка для тих, хто худне: вчені з’ясували, чому біг не допомагає спалювати калорії

Вчені встановили несподіваний факт: аеробні вправи, які традиційно вважаються найкращим способом для спалювання жиру, насправді підвищують загальні добові витрати калорій значно менше, ніж очікувалося. Особливо відчутно цей ефект проявляється, коли людина одночасно дотримується дієти.

Аналізуючи дані 14 різних досліджень в Університеті Дьюка, Герман Понтцер та Ерік Трекслер виявили суттєву розбіжність у цифрах. Виявилося, що тренування зазвичай збільшують загальні добові витрати лише на третину від того обсягу енергії, який був витрачений безпосередньо під час вправ.

Зокрема, вчені показали: тренування, яке теоретично мало б додати 200 кілокалорій до щоденного бюджету енергії, насправді підвищувало добові витрати лише приблизно на 60.

Як організм «краде» енергію

Дослідники пояснюють, що тіло не ігнорує фізичне навантаження, але вмикає режим компенсації. Організм починає витрачати менше енергії на інші процеси, зокрема знижуючи базовий рівень метаболізму (RMR) — ту кількість калорій, яка необхідна для роботи органів під час відпочинку та сну.

Особливо небезпечним цей механізм стає для тих, хто поєднує спорт із обмеженнями в їжі. У таких випадках додаткові вправи часто взагалі перестають збільшувати добові витрати енергії.

«Дослідник Понтцер назвав це пасткою для тих, хто намагається схуднути, пояснивши, що організм у такому випадку компенсує ще більше», — йдеться у матеріалі.

Найбільшу компенсацію енергоспоживання демонстрували регулярні вправи на витривалість, такі як біг чи велоспорт. Натомість силові вправи виявилися набагато ефективнішими для підвищення метаболізму.

Згідно з результатами випробувань, додаткові 200 кілокалорій, витрачені під час силових занять, іноді перетворювалися на близько 250 кілокалорій витрат протягом дня. Це відбувається завдяки тривалим процесам відновлення м’язів після навантаження.

Дослідник Герман Понтцер відзначив цей результат як несподіваний, зауваживши, що силові тренування стабільніше сприяють нарощуванню м’язів, ніж простому зменшенню жирової маси.

