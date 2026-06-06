Пастка домашнього офісу: дослідження показало, як дистанційка непомітно руйнує психіку

Один на один із монітором: чому віддалена робота стала катастрофою для самотніх людей / © Credits

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Світова наука вперше масштабно оцінила вплив віддаленої роботи на ментальне здоров’я. Результати виявилися тривожними: попри гнучкість та комфорт, дистанційка провокує глибоку соціальну ізоляцію, суттєво підвищує рівень стресу та змушує людей частіше вживати антидепресанти. Найсильніше цей удар відчувають ті, хто живе без родини.

Про це пише Science.

Вчені досліджували зміни до та після пандемії серед працівників, які працювали дистанційно, порівняно з працівниками, які працювали дистанційно.

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Віддалені працівники зафіксували катастрофічне падіння так званого «ембієнт-спілкування». Вони годинами не мали жодного візуального чи вербального контакту з іншими: немає ранкових вітань із колегами, розмов біля кавомашини чи навіть випадкової посмішки незнайомця в магазині. Психологи кажуть, що навіть найкороткіша соціальна взаємодія може покращити психічне благополуччя, часто більше, ніж люди очікують.

Працівники, які працювали дистанційно, після повернення в офіс проводили більше часу, працюючи на самоті, та уникали соціальної активності з друзями, залишаючись більш ізольованими як під час, так і після роботи. Ця закономірність була найбільш вираженою серед віддалених працівників, які жили на самоті: вони проводили цілі дні без контакту з людьми, і їхній психічний дистрес, використання психіатричної допомоги та антидепресантів різко посилилися.

Результати дослідження показують, що дистанційна робота суттєво посилює ізоляцію та погіршує психічне здоров’я, особливо для тих, хто живе сам. Хоча багато працівників хочуть працювати дистанційно, висновки вчених свідчать про те, що працівники можуть не усвідомлювати ціну дистанційної роботи для свого благополуччя, яка може накопичуватися з часом. Розуміння впливу дистанційної роботи на психічне здоров’я важливе для працівників, які вирішують, де працювати, а також для фірм і урядів, які встановлюють політику дистанційної роботи.

Ці висновки мають особливе значення для України, де через безпекові ризики під час війни дистанційний формат став основою виживання для сотень тисяч офісних працівників, айтівців та креативного сектору.

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