Пече, тисне чи коле у грудях: 11 можливих причин та коли це смертельно небезпечно

Біль у грудях / © Credits

Реклама

Біль у грудях належить до симптомів, які найчастіше змушують людей думати про інфаркт. Хоча серцевий напад дійсно є однією з можливих причин, у багатьох випадках джерелом дискомфорту стають менш небезпечні стани. Водночас визначити причину самостійно буває непросто, адже біль у цій ділянці можуть провокувати різні органи.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Через особливості анатомії біль у грудній клітці здатні спричиняти не лише захворювання серця, а й проблеми зі шлунком, кишечником, жовчним міхуром, легенями, м’язами та навіть сильний емоційний стрес.

Реклама

Ось 11 найпоширеніших причин болю у грудях.

Скупчення газів у кишечнику

Однією з найчастіших причин болю може бути здуття живота та накопичення газів. Особливо це стосується людей, які мають схильність до закрепів. Біль зазвичай гострий, колючий, виникає хвилями та може посилюватися під час нахилів. Полегшення іноді приносять легка фізична активність, масаж живота або засоби на основі симетикону.

Стрес і тривога

Панічні атаки або сильне нервове напруження здатні викликати симптоми, схожі на серцевий напад. У таких випадках біль може супроводжуватися прискореним серцебиттям, холодним потом, пришвидшеним диханням, нудотою та навіть діареєю. Варто перейти у спокійне місце та виконувати повільні дихальні вправи.

Інфаркт міокарда

Це одна з найнебезпечніших причин болю у грудях. Для інфаркту характерний сильний стискальний або тиснучий біль у центрі чи лівій частині грудної клітки, який триває понад 20 хвилин і не минає після відпочинку. Він може віддавати в ліву руку, шию, щелепу або спину. У такій ситуації необхідно негайно викликати швидку допомогу.

Реклама

Гастрит

Запалення слизової оболонки шлунка також може викликати печіння або біль, який поширюється в ділянку грудей. Зазвичай такий стан супроводжується печією, кислою відрижкою, раннім відчуттям ситості та зниженням апетиту.

Розтягнення або перенапруження м’язів

Інтенсивні фізичні навантаження, підняття важких речей, невдалий рух або тривалий кашель можуть спричинити біль у м’язах грудної клітки. Він посилюється під час глибокого вдиху, кашлю чи поворотів тулуба. У таких випадках зазвичай рекомендують відпочинок і тепло.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Коли кислота зі шлунка потрапляє до стравоходу, виникає печіння за грудиною, яке іноді складно відрізнити від серцевого болю. Серед інших симптомів — відчуття клубка в горлі та дискомфорт під час ковтання.

Виразка шлунка

Виразкова хвороба також може проявлятися болем у грудній клітці, найчастіше в центрі або праворуч. Він може посилюватися після їжі або, навпаки, натщесерце. Нерідко одночасно виникають нудота, блювання та порушення травлення.

Реклама

Захворювання жовчного міхура

Запалення жовчного міхура або жовчнокам’яна хвороба можуть викликати біль, який поширюється у праву частину грудної клітки. Найчастіше він з’являється через одну-дві години після вживання жирної або смаженої їжі та супроводжується нудотою.

Захворювання легень

Бронхіт, астма, пневмонія чи плеврит також можуть бути причиною болю у грудях. Він зазвичай стає сильнішим під час кашлю або глибокого вдиху. Часто одночасно виникають задишка, підвищена температура, хрипи або кашель із мокротинням.

Хронічні захворювання серця

Біль у грудях можуть спричиняти не лише інфаркт, а й стенокардія, порушення серцевого ритму чи інші кардіологічні захворювання. У таких випадках дискомфорт часто виникає під час фізичного навантаження або стресу й слабшає після відпочинку. Його можуть супроводжувати швидка втомлюваність, набряки ніг і прискорене серцебиття.

Реберно-хрящове запалення (костохондрит)

Запалення хрящів, які з’єднують ребра з грудиною, також викликає біль у грудях. Його особливість у тому, що неприємні відчуття можна відтворити натисканням на болючу ділянку біля грудини. Попри виражений біль, цей стан не становить загрози для життя.

Реклама

Коли потрібно негайно звернутися до лікаря

Біль у грудях слід вважати потенційно небезпечним, доки не встановлено його причину.

Терміново викликайте швидку допомогу, якщо біль:

триває понад 20 хвилин і не минає після відпочинку;

має сильний стискальний або тиснучий характер;

поширюється в руку, шию, щелепу чи спину.

Особливо небезпечними є випадки, коли одночасно з’являються холодний піт, сильна задишка, нудота або блювання, запаморочення чи відчуття втрати свідомості. У таких ситуаціях не варто зволікати із зверненням по медичну допомогу.

Нагадаємо, мікроскопічні частинки пластику, які містяться у продуктах харчування та напоях, здатні завдавати шкоди печінці та порушувати обмін речовин.

Реклама

Новини партнерів